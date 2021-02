Mon Laferte pintó un mural sobre la menstruación en Valparaíso: arriesga multa y sanción

Si bien está radicada en México, Mon Laferte decidió viajar hasta su natal Valparaíso para realizar un mural sobre el ciclo menstrual. Si bien su intención era concientizar sobre la salud femenina, ahora las autoridades amenazan con sancionarla y multarla, ya que lo hizo sin permiso.

“Día uno” es el nombre de la pintura que la cantante chilena hizo en el Cerro Alegre de Valparaíso hace algunos días, parte de una visita que la ha tenido en el país desde mediados de enero, quedándose en la casa de su madre.

La idea de la pintura callejera la manejó entre su círculo cercano, precisamente para no despertar comentarios adversos.

Pero una vez terminada la obra de arte, y a través de su Instagram , la artista decidió explicar los motivos.

“Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimo en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita, me desmayaba del dolor. Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno, me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla para seguir pintando a 12 metros de altura”, contó.

Si bien los fanáticos elogiaron a la cantante por su compromiso feminista, no así las autoridades de Valparaíso.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, Constance Harvey, salió al cruce de la pintura de Mon sobre la menstruación.

La funcionaria comentó para radio Valparaíso su descontento: “Valparaíso está lleno de cerros y lugares donde mejorar, embellecer y no dejar una manifestación egoísta e individualista sobre una plataforma. Es posible que se arriesgue a una multa, más allá de que sea una artista reconocida”.

“Más allá de que sean artistas o no artistas, la verdad es que el tema es dónde pintamos y dónde no lo hacemos. Ella tiene todo el reconocimiento como cantante, probablemente también lo tenga como artista visual, no voy a hacer un análisis de ese tema, pero sí lo importante y preocupante para mí como Seremi es que Valparaíso no sepa cuáles son los atributos que la hacen poseedora de esa denominación de sitio de patrimonio”, advirtió la seremi.