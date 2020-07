Lito Vitale. “Llevar una canción a la gente suma muchísimo”

La versión de “La Cigarra”, canción de María Elena Walsh interpretada por un puñado de músicos populares en marzo pasado despertó las ganas de compartir la música a lo largo y ancho del país.

Esta iniciativa de Red Solidaria, de unir a distintos artistas como un abrazo fraterno entre argentinos, con una canción emblemática de nuestra música popular, lo tuvo a Lito Vitale como productor musical.

El músico, compositor y productor desde su estudio engrana cada capítulo del ciclo, con el que volvió a la televisión.

Como en tantas ocasiones, Vitale fue en el encargado de comandar la batuta y le sirvió como punta de lanza para hacer un microprograma “Lito Vitale a la medianoche”, en el que comparte con el piano diferentes canciones con artistas argentinos. Estos videos con diferentes colaboraciones se emite a la medianoche por la Televisión Pública, al término del noticiero.

Él con su piano es el anfitrión de la cita, mientras del otro lado ya pasaron músico conocidos como Dante Spinetta, Coti, Sofía Viola, Manuel Wirtz o la compositora y cantante Sonia Álvarez, entre otros.

“Desde el comienzo que hice el video de La Cigarra, se empezaron a sumar este tipo de acciones y quedaron plasmadas en las medianoches de TV Pública. Y ahí estoy trabajando muchísimo”, comenta el músico con más de 45 años de trayectoria.

-¿Cómo es la búsqueda de los artistas?

-En el espacio en la televisión siempre cuidé de hacer un equilibrio con músicos que la gente conoce, y en ese formato me doy el permiso de sumar a muchos artistas de trayectoria que no han sido populares y otros artistas nuevos. Imaginate que no puedo quedar bien con todas las personas que me proponen participar, porque si bien es todos los días, tengo que hacer un equilibrio que manejo con mi propia sensibilidad. Tengo la total libertad, que la tuve hace muchos años también el programa de Canal 13 y la tengo ahora en el ciclo de Tv Pública. El espacio tiene una lógica que un día te encontrás a Abel Pintos y al otro a Lucy Patané que es genial, pero no tiene la popularidad de otros. Y te encontrás con Lito Epumer que es un músico de jazz con una trayectoria inmensa, pero que tiene ese perfil más bajo. Y así se va armando cada semana.

-Lo interesante es mostrar el crisol de artistas que hay en el país, con excelentes músicos que no son populares.

-Sí. Y no deja de ser cosas hermosas a nivel artístico. Lo único que me queda como en el tintero es hacerlo más federal. Pero cuando hablé con esa idea, el canal ya tiene un programa “Unísono”, que es totalmente federal, que es un espacio hermoso y genial del Inamu. Y tenían concentrado el criterio y el concepto de federalismo ahí, por eso voy por otro lado.

-Este momento, ¿te cambió la forma de trabajo?

-Es un laburazo al que ya le encontré la vuelta. Igual sigo laburando todos los días mucho. Son muchas horas de preparar las canciones; en algunos casos preparo las pistas de las canciones y se las mando a los artistas. Ahora empecé a pedirles a los artistas que incluyan a sus músicos, para que no esté la imagen mía tan presente y pueda haber otros músicos participando. Pero la verdad que es un laburo diario, de muchas horas, que a mí me encanta hacer y lo hago porque me gusta. Esto no tiene ningún rédito económico importante para los artistas, pero en estos tiempos hacer alguna acción y llevar un momento artístico a la gente suma muchísimo. Acerca mucho a la gente y a los artistas que están permeables de hacerlo.

-¿Cómo creés que van a volver los conciertos en vivo?

-Los conciertos en vivo van a volver cuando esté la vacuna, antes de eso imposible. Es un virus que se transmite muy rápidamente por el contacto cercano con el otro. Y mientras no esté la vacuna, no creo que exista la posibilidad de juntarse en un concierto. A grandes rasgos es así y cuando esté la vacuna volverá la vida normal. Porque tantos virus se han atacado con vacunas en la historia de la humanidad, que parece increíble que esto no lo puedan lograr. Tarde o temprano lo van a hacer. Me imagino que uno de los laboratorios que está trabajando en eso la va a pegar y una vez que la peguen, que llegue esa vacuna a todos lo que genera un tiempo. Y yo tengo ilusiones que en el verano hagamos una vida normal.

-Como músico, ¿hay algún artista que tenés en el tintero y no has trabajado?

-Seguramente alguno que no conozca. Pero de todos los que conozco hice algunos trabajos, no tengo uno apuntado porque todos los que me parecen que están buenos para sumarlos lo hago. Me acerca mucha gente material, pero tampoco es tan fácil sumar a todos. Parece mentira pero hay tantos artistas que uno debe respetar el equilibrio. Pero los que conozco he podido trabajar, me he dado ese gusto.