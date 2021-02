La serie policial “Entre hombres” se verá en el festival de Berlín

El policial “Entre hombres” estrenará en el apartado que selecciona todos los años el Festival de Berlín para las series del año. Una noticia que entusiasma enormemente a la producción y a la industria nacional, puesto que esta ficción argentina, basada en la novela homónima de Germán Maggiori (también responsable de la adaptación), se posiciona así entre lo más alto del género a nivel internacional.

Se trata de uno de los proyectos más importantes de la agenda de HBO en 2021.

Maggiori habló de ello, y consideró que gran parte del atractivo de la miniserie tiene que ver con el submundo del crimen organizado, que es el contexto en el que se desarrolla.

“Esa coreografía de la violencia, ese lenguaje particular, ese universo con unos códigos tan raros para el afuera; en el conjunto resultan fascinantes y atractivos como material narrativo”, afirmó Maggiori en charla con Télam sobre la marginalidad que da contexto a la novela que publicó en 2001 y que dos décadas más tarde llegará a la pequeña pantalla.

Odontólogo de profesión y sobrino de Ricardo Piglia, el también autor de “Egotrip” y “Cría terminal”, quien además también es coguionista de la serie “El Tigre Verón”, trabajó junto con el director Pablo Fendrik y Pol-ka en la adaptación del libro.

“Entre hombres” iba a desembarcar en la señal premium durante 2020, aunque la pandemia obligó a reconfigurar el cronograma y eso abrió la puerta para presentarla en Berlinale Series, sección del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín.

Allí quedó elegida -por primera vez una serie latinoamericana-, y verá su suerte entre el 1 y 5 marzo próximos junto con otras cinco propuestas de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil y Suecia/Dinamarca.

Ambientada en 1996 en la época de la “maldita policía” y las grandes bandas delictivas del conurbano bonaerense, “Entre hombres” es un relato coral sobre el submundo del crimen, la corrupción y la decadencia.

Un casete de VHS con imágenes comprometedoras para un senador con grandes aspiraciones políticas desaparece y eso es el detonante de una historia en la que diferentes grupos criminales, de uno y otro lado de la ley, se lanzan a una senda de muerte, destrucción y locura.

Compuesta por cuatro episodios de una hora, la miniserie cuenta con un elenco de figuras entre los que destacan Gabriel “El Puma” Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi, Claudio Rissi, Norman Briski, Luis Machín, Peto Menahem y Pompeyo Audivert, entre otros.

¿Cómo tomó el autor el reconocimiento de que la serie esté seleccionada en Berlín? “En un punto para mí era más inesperado porque no estuve atrás de toda la motorización de ese proceso”, dijo Maggiori. “Me parece que va a ser importante desde el espaldarazo que creo que significa para la serie contar con ese sello”, reflexionó.

“Me intriga cómo se puede leer desde allá”, agregó. “Puedo pensar que tiene ese componente de rareza, pero por otro lado lo que se ha valorado me parece es el alto estándar de calidad de todo tipo que tiene la serie”.

-¿Cómo surge la posibilidad de adaptar la novela, y puntualmente de que también vos participaras como guionista?

-Yo había tenido algunas ofertas para adaptar el libro como largo, y aunque nunca eran tan concretas como para que me ponga sesudamente a pensar en eso, sí me parecía que el hecho de adaptarlo como película corría el riesgo de hacer que la historia no fuera del todo comprensible, o del todo rica como estaba en el texto. Surge esta posibilidad y básicamente traté de volcar todo el libro a una extensión que yo consideraba que se ajustaba a eso, que eran cuatro capítulos. La verdad que el proceso fue muy fluido, con Pablo nos sentimos muy bien, del lado de HBO y de Pol-ka estaban haciendo las devoluciones y fueron realmente muy dinámicos.

Germán Maggiori, escritor y guionista.

-Se dice que a la hora de trabajar sobre un material para llevarlo al audiovisual hay que perderle el respeto al original. ¿Qué tan sencillo es hacer eso si el material original es tuyo?

-Es algo que yo comparto, porque no todo es trasladable, pero no en este caso (risas). Lo digo en el sentido de que una de las cosas que quería HBO era que la adaptación fuera lo más fiel que se pudiera a la obra, entonces ese abordaje de tener que correrse y ensayar otro camino por fuera del original no fue necesario.

La novela, que originalmente tenía una impronta “tarantinesca” a lo “Pulp Fiction”, tuvo sus desafíos particulares a la hora de volcarse al nuevo formato. “Lo que creo que era inadaptable era todo lo que tenía más que ver con discursos internos de los personajes, que obviamente quedó escenificado de otra manera. Hubo que buscar otra manera de mostrar aquello que era la voz interior de un personaje”, anticipó Maggiori.

Sin embargo, no deja de ser sorprendente que una historia craneada hace 20 años atrás, y en un contextó aun más lejano en el tiempo, se sienta actual. ¿Qué siente el autor al respecto? “No me sorprende mucho”, dijo. “Sigo yendo todas las semanas a zona sur y han cambiado un montón de cosas pero en cierta forma no ha cambiado nada, en cuanto a estas dinámicas de las fuerzas de seguridad y de la delincuencia. Sobre todo creo que obedece en un punto a esta condición de crisis permanente que vive Argentina y de marginalidad que va en progresivo aumento. No hubo una transformación en todos estos años sobre todo del grupo poblacional al que se lo margina y que termina siendo empujado a la delincuencia. Sigue estando la misma necesidad y provoca los mismos resultados.

¿Qué es lo que tanto atrae de la temática de la marginalidad? “No puedo responder por todos, pero a mí me fascina la barbarie en un punto. Me fascinan los códigos que hay atrás de ese mundo y cómo están acompañados de una jerga y de un lenguaje particular. Hay una serie de condimentos que me llaman poderosamente la atención porque están de alguna manera hablando de grupos que conviven en una sociedad pero configuran una serie de estados paralelos, con reglas propias. Ese mundo adentro del mundo es algo fascinante visto desde afuera”.