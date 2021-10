“La Red Carpet”, una obra no convencional que une el cine y teatro

¿Te imaginás ver el despliegue y producción de Hollywood en una alfombra de 1 x 1 metro? ¿Qué pasa si para ver cine vas al teatro? Las convencionalidades y códigos del cine y el teatro se unen en una historia diferente, donde el montaje toma protagonismo.

Se trata de “La Red Carpet”, la creación colectiva del elenco Se Voló Emili, propuesto por la actriz María Pereira, quien interpreta y dirige la obra que llega al Espacio Marabunta, sala Cajamarca, esta noche, a las 21.30.

¿Pero cómo lograr el paso de secuencias y escenas sin edición, y que resulte verosímil a los ojos del espectador? Este fue el primer desafío que se planteó la actriz luego de realizar un seminario de montaje en Buenos Aires, donde la premisa era utilizar el teatro físico para contar una historia en tiempo y espacio limitado.

“Lo interesante de la experiencia es que había que codificar esa edición que sucede en el cine, las transiciones y los planos desde el cuerpo, porque todo eso surge en los ojos del espectador. Entonces hay que hacerlo de una manera creativa para que eso suceda. Fue una experiencia que me cambió la forma de ver el montaje y me pareció interesante llevarlo a escena en Mendoza, que aquí no lo habían hecho. Entonces se lo propuse a un grupo de actores y comenzamos a trabajar. Fue arduo el proceso, porque uno tiene que investigar sobre esta recodificación, de los códigos del cine al teatro, en un espacio limitado”, cuenta María Pereira quien asume su primera dirección en esta obra diferente por la forma de plantear en escena.

Para poder crear estas imágenes y secuencia de acciones, lo primero que elegimos es el plano que se va a mostrar, ya sean personas u objetos, todo es configurado por el cuerpo del actor, no hay nada más en ese espacio de 1 metro por 1 metro. Entonces hay que sostener la energía de la escena en particular. Si es una escena de acción hay que ir configurando esos planos, para no solo pasar desde lo visual, sino el sonido nos ayuda a configurar el montaje. De ahí la música en vivo, quien hizo una configuración sonora que acompañe esa secuencia.

Las luces de la pantalla en un metro cuadrado

En “La Red Carpet”, el elenco Se voló Emily lleva a escena una propuesta que toma lo icónico del cine, para narrarlo a través del cuerpo. ¿Cómo? con música en vivo, en un espacio reducido donde tres actores recrean la mayor extensión posible de espacios, lugares y personajes.

Interpretada por Gastón Häusler, Renzo Fioretti, Martín Ferreyra, Nadya Kotlik, Sebastián Becete y María Pereira, proponen en escena un formato diferente, con la dificultad y el potencial de trabajar en el espacio reducido de una alfombra o plataforma de pequeñas dimensiones.

A partir de esa premisa, la obra se construye por medio de la exploración del teatro físico, tomando dos elementos básicos del cine: plano y montaje, y dos conceptos de la poética de Meyerhold: la partitura escénica y la convención consciente.

“El proceso creativo fue muy interesante, porque nos llevó a indagar en otro material. No solo nos basamos en la película que es representada, sino nos basamos en coreografías para poder encontrar nuevas formas en el cuerpo, con la plasticidad que la coreografía propone, para unificar la energía de las escenas y transiciones, que no se tiene que ver en el público como un corte. Entonces el cuerpo no solo es el cuerpo y el personaje, sino que se vuelve como una máquina editora. Es un camino nuevo a recorrer y es el puntapié para indagar estas formas”, detalla la directora sobre la primera creación del elenco.

La música como elemento se transforma en un personaje más en la puesta, de manera tal que cuerpos y sonidos, dramaturgia corporal y sonora se retroalimentan para configurar las escenas.

Tanto la selección del material cinematográfico (3 películas icónicas) como los procedimientos teatrales utilizados, apelan a la evocación del espectador.

En un espacio de un metro cuadrado, seis actores interpretan clásicos del cine, en un montaje distintos en las convenciones teatrales.

María Pereira debutó en la dirección teatral con este montaje que marcó otra perspectiva y formas de ver el teatro. “El hecho de dirigirla fue una decisión que tomé para poder actuar y transmitir esa experiencia que yo había hecho. Por eso convoqué a los actores y comenzamos la investigación. Fue difícil porque tuve ese doble rol, pero de a poco entre todo el grupo fuimos sumando ideas, de ahí la música en vivo, por eso convocamos a Martín Ferreira que es músico y actor”.

La obra es la primera creación del elenco Se voló Emily, que inició su trabajo en 2018, con la idea de ofrecer al público propuestas que unan el teatro físico, la danza y el humor. Todos los intérpretes tienen un derrotero en el teatro local, con una formación en teatro físico, en distintas técnicas específicas como danza, mimo, clown, y conocimientos musicales como canto y comedia musical.

“La Red Carpet” se presenta esta noche, a las 21.30, en el espacio Marabunta y tiene programado una serie de funciones los sábados de octubre, en la misma sala.

La Ficha

LA RED CARPET

Dirección: María Pereira.

Actúan: Gastón Häusler, Renzo Fioretti, Martín Ferreyra, Nadya Kotlik, Sebastián Becete y María Pereira.

Día y hora: sábado 2 de octubre, a las 21.30. Repite sábados de octubre.

Lugar: Espacio Marabunta, sala Cajamarca (España 1767, Ciudad).

Entrada: $450. Reserva previa (por mercado pago) al 261 5521 255.