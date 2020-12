La historia que no fue: el video del casting que hizo Ben Stiller para intentar el protagónico en “Volver al futuro”

A 35 años de Volver al futuro, siguen saliendo a la luz pintorescas historias relacionadas con la gestación del mítico filme. Una de las que más sorprendió a los fans fue el hecho de que Eric Stoltz fue el primer Marty McFly, a quien nadie soportaba y fue echado del rodaje.

A los 59 años, el actor prefiere no pensar lo que hubiera ocurrido de haber llevado adelante aquella trilogía que finalmente protagonizo Michael J. Fox. Fueron cinco semanas de rodaje y un adiós inesperado. Stoltz siempre será el Marty McFly que no fue, el protagonista fallido, despedido y olvidado de Back to the Future.

Según el libro We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy (del periodista Caseen Gaines), Stoltz se fue de la película “porque nadie aguantaba sus aires. Empezando por Thomas F. Wilson, el intérprete de Biff Tannen”.

Wilson tenía razones para pensar mal de su compañero: Stoltz se había tomado bastante en serio escenas como la de su encontronazo en la cafetería y, según las malas lenguas, le dejó el cuerpo lleno de moretones.

El director Robert Zemeckis llamó finalmente a Fox (que estaba ocupadísimo filmando la serie Lazos de familia). Lo que muchos no saben es que hubo otro popular y posible Marty que no llegó a buen puerto: Ben Stiller.

El actor de Zoolander, Una noche en el museo, Los Fockers y Loco por Mary asistió a un casting. Esas imágenes hoy pueden verse gracias a un DVD de colección lanzado por Universal en que se muestra el detrás de escena del rodaje, que incluye prueba de cámaras Ben en 1985.

Ben Stiller

El muchacho tenía 19 años (iba a cumplir 20 el 30 de noviembre) cuando se prestó a un casting de una película que nadie imaginaba que sería inoxidable, de culto.

El actor de hoy 55 años declaró humildemente que “Michael J. Fox nunca estuvo en peligro” ante el “flojo” casting que regaló Ben. También admitió que bloqueó “aquel recuerdo”.

En el video que se viralizó, Ben interpreta una escena memorable de la película, aquella donde Marty tiene una extraña cita con su madre, Lorraine Baines, interpretada por Lea Thompson (es 1955 y Lorraine no sabe que está frente a un viajero en el tiempo, el chico que sería su hijo).

La audición de Stiller, junto con las de Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise y C. Thomas Howell, han sido incluidas en el material de colección que se vende por el aniversario del filme.

Más curiosidades: cuando el protagonista aún no estaba definido, la máquina del tiempo no era un Delorean que tenía que viajar a 88 millas por hora y tener 1,21 gigavatios de potencia, sino una máquina que necesitaba fisión nuclear y un ingrediente secreto, Coca-Cola.

Cada 21 de octubre se celebra en el mundo el día de Volver al futuro. El motivo es que ese día Marty McFly (o una versión de él) llega desde el pasado para conocer el Hill Valley del “mañana”, dando origen a esa fecha conmemorativa. Esto ocurre en la segunda parte de la trilogía: al llegar los protagonistas se encuentran con una realidad más avanzada tecnológicamente, que incluye autos voladores y patinetas flotantes.

Ben Stiller

Benjamin Edward Stiller (su nombre real) debutó en el cine después de Volver al futuro, en el filme El imperio del sol (1987). Antes se lo había visto en TV en la serie Kate y Allie. Después llegarían más de 50 películas y tramos de una fama salvaje.

Hijo de actores (Jerry Stiller y Anne Meara) ingresó en la Universidad de California en 1983 para estudiar cine, pero nueve meses más tarde abandonó y decidió ir por la práctica más que por la teoría. No pudo ser Marty McFly, pero su destino terminó siendo venturoso. Hoy es padre de Ella y Quilin. Su pareja es Christine Taylor, con quien empezó a salir durante el rodaje de un capítulo piloto para la Fox (una serie que nunca se emitió), Heat Vision and Jack.