Ezra Miller, The Flash de DC, fue arrestado en Hawaii por “alteración del orden público”

Las polémicas no solo giran en torno a Will Smith y su cachetazo en los Oscar, sino que también otras celebridades se roban las miradas por sus actos inapropiados. Así fue el caso de Ezra Miller, el actor que interpreta a The Flash en DC, debido a que fue arrestado este fin de semana luego de protagonizar un momento incómodo en un bar de Hawaii.

El actor fue acusado por las personas que se establecían en el local por “alteración del orden público” y “acoso” tras haber protagonizado diversos incidentes en un bar.

Según informó el Departamento de Policía del condado de Hawaii mediante sus redes sociales, los oficiales de South Hilo respondieron a una llamada donde se hablaba de un cliente fuera de sí el pasado domingo a la noche.

Según se conoció, la policía pudo comprobar que se trataba de Miller, quien se había puesto molesto y alteraba el lugar. Las primeras versiones de los hechos indicaban que, mientras otros clientes cantaban en el karaoke, él habría comenzado a “gritar obscenidades”.

Ezra ya había protagonizado una polémica de este calibre en 2020, cuando fue filmado ahorcando a una mujer.

Incluso “tomó el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos”.

Parece ser que los problemas no cesaron por lo que la policía local tuvo que arrestar a Miller y fue acusado de delitos de alteración del orden público y acoso.

La fianza que tuvo que pagar fue de 500 dólares, por lo que quedó en libertad a las pocas horas. Por el momento, ni el actor ni sus representantes han dado declaraciones al respecto.

Otros incidentes de Ezra

No es la primera vez que Ezra Miller se encuentra involucrado en un hecho de este calibre. El actor fue acusado en 2020 luego de que se hicieran conocidas unas imágenes de él asfixiando a una mujer en un bar de Islandia.

El actor se prepara la estrenar The Flash el próximo año.

En aquel momento, los testigos aseguraron que se trató de un altercado grave que llevó a Miller a ser escoltado fuera del local.

Este último conflicto en Hawaii no resulta ser beneficioso para Warner Bros., ya que se la compañía se encuentra en medio de las proyecciones de dos de sus tanques más grandes del año: Animales Fanásticos: Los secretos de Dumbledore en abril, y que ya se había visto eclipsada por los conflictos con Johnny Depp, y para el próximo año la nueva película de The Flash.