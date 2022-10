Día de la madre: Marisol FA los regalos que buscamos en un solo lugar

El local Marisol FA, con toda la temporada ya colgada. PH Romi Abel

Marisol FA

El multimarcas, que lleva el nombre de su propietaria y que nació apenas unos meses antes de la pandemia y tras su decisión de transformar el exclusivo que tenia hace años en uno que le permitiera ofrecer diversas marcas, ha pasado a ser de los mas importantes de la provincia.

Con la premisa de vestir a cada mujer de un modo diferente y exclusivo (las prendas de diseño de autor casi no se repiten) y con precios super accesibles, Marisol Fernandez Andrés, temporada tras temporada, busca marcas que cumplan con dichos objetivos.

Además cada colección que elige, debe reunir ciertos estándares de calidad que ella misma verifica antes de elegirla (telas y costuras principalmente).

Actualmente podemos encontrar en su tienda marcas como Poty Hernández, Pura Pampa, Vesna, Bendito Pie, Vars, Anónimas, Liarte, Bernarda Bernardita, Clara Barceló.

El multimarcas cuenta también con una sección permanente de 2x1, de prendas de temporadas actuales, en su mayoría jeans, además de ofrecer diversos accesorios como gorras, sombreros, carteras, billeteras y bijou.

Todo esto lo convierte en un recomendado para encontrar el mejor regalo para mamá, ya sea visitando presencialmente el local ubicado en el Urban Mall la Puntilla (Ugarte 1245, planta Alta, Lujan de Cuyo) o también de manera on line en www.marisolfa.com.ar .

El regalo para mamá

Con el fin de mostrarles el mejor regalo, con Marisol les armamos distintas opciones, para que puedan elegir el look, la prenda o el accesorio que más les guste para regalar y/o para comprarse, aprovechando todas las promociones que tienen en estos días.

Fiesta o eventos

Opciones bien distintas para salvarnos en la época de los eventos o las fiestas. El plateado y el peltre se vienen con todo, como también las sandalias con plataforma, además los primeros dos looks tienen items que no pasan de moda, igual que las texanas.

Marisol con looks de fiesta

Agus de @cosa.de.mujeres con total look Marisol FA. PH, Romi Abel

Blazers y Monos

En Marisol FA los encontramos en todos los modelos y colores.

Los monos ya les he contado que son un must have, por lo que esta opción veraniega es un 100 absoluto. Palazos, básicas y blazers: prendas que usaremos muchísimo esta temporada, sumadas a calzados comodísimos ¿Qué les parece?.

Marisol con dos opciones de looks en tonos claros

Agus de @cosa.de.mujeres con total look Marisol FA. PH, Romi Abel

Agus de @cosa.de.mujeres con total look Marisol FA. PH, Romi Abel

Otras opciones

Marisol Fernandez con jean, básica y chaqueta de lentejuelas

Agus de @cosa.de.mujeres con vestido de Poty Hernandez de Marisol FA. PH, Romi Abel

Agus de @cosa.de.mujeres con total look Marisol FA. PH, Romi Abel

Parte del sector de calzados del local Marisol FA. PH Romi Abel

Datazo

Comprando en la tienda on line, www.marisolfa.com.ar, las gift card tienen un 20% de descuento.

Como verán, en Marisol FA hay opciones para todos los gustos, por lo que espero que les hayan gustado estas propuestas de regalos para mamá, ¡hasta la semana que viene!