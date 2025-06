Del fondo del placard: el abrigo que es un clásico y que vuelve con todo este invierno 2025

La moda, como sabemos, es cíclica y este invierno 2025 lo confirma con el regreso de un abrigo que supo ser ícono en los años 70 y volvió tímidamente en temporadas anteriores. Hablamos del gamulán o campera cazadora de doble faz, esa prenda gruesa, cálida y de textura inconfundible que ya no se queda relegada al fondo del placard.

Esta prenda de abrigo hoy es protagonista en pasarelas, redes sociales y looks urbanos de mujeres quese animan a marcar estilo incluso en los días más fríos. El regreso del gamulán no es solo una moda pasajera. Es también un guiño a la calidad de las prendas de antes, al estilo que no necesita gritar para imponerse.