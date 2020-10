Cómo es “Fuerza de mujer”, la nueva ficción turca de Canal 9 Televida

Una nueva novela turca acaba de desembarcar en la televisión argentina y se propone seguir teniendo cautiva a esa audiencia que, hasta ahora, le ha dado a estas ficciones los ratings más altos de la pantalla en pandemia.

Hablamos de “Fuerza de mujer”, que desde ayer lunes se ve por Telefe (21.45) y que desde hoy a las 14, con un capítulo presentación, llega a Canal 9 Televida (empezará oficialmente el miércoles a ese mismo horario y se verá de lunes a viernes).

Este melodrama cuenta la historia de Bahar (interpretada por la actriz Özge Özpirinçci), una mujer que fue abandonada por su madre a los ocho años y creció en medio de muchas incertidumbres. Luego de una infancia y adolescencia en soledad, conoce a Sarp (en la piel de Caner Cindoruk), el hombre de quien se enamora y, juntos, forman una familia con dos hijos, Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil).

Sin embargo, su felicidad se acaba cuando su esposo muere en un accidente. Bahar, a fuerza de voluntad y amor, deberá sacar adelante a su familia: criará a sus hijos sola, en una situación precaria, y poniendo a prueba sus principios.

Lo que más la anima frente a todos sus desafíos es el recuerdo de su esposo, a quien le cuenta sus problemas. Este ida y vuelta sirve de puente entre su pasado y su presente.

Sin embargo, también le impide mirar sentimentalmente hacia adelante, ya que siente que no hay lugar en su corazón para otra relación.

Además, cuando su madre, Hatice, vuelve a su vida después de 20 años, Bahar tiene que enfrentarse con su pasado. Otra vez. Y, por si fuera poco, su hermana menor, Şirin, le hará la vida imposible para que no pueda recuperar la relación con su progenitora.

La historia, cuyo nombre original es “Kadin” (mujer en turco), está basada en el drama japonés “Woman: my life for my children” (“Mujer, mi vida por mis hijos”), escrito por Yuji Sakamoto.

Esta novela, que se transmitió entre octubre de 2017 y febrero de este año durante tres temporadas, hizo su aparición en un “superlunes” de Telefe, pues también estrenó anoche “MasterChef Celebrity”, la versión de ese concurso con famosos.

“Fuerza de mujer” tiene una curiosa perspectiva, pues es protagonizada por una mujer empoderada. El nombre, que en otros países simplemente se tradujo como “Mujer”, no es más que una gran sintonización con los tiempos que vive la sociedad actualmente.

Pero además de eso, esta producción tiene otros puntos a favor: por ejemplo, ambientaciones de primera línea. Y hasta viene con un premios, pues en los Tokyo Drama Awards, importante certamen de este tipo de novelas orientales, Özpirinçci ganó el premio a Mejor Actriz.