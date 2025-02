Una periodista de Crónica explotó de bronca en vivo y abandonó el piso: "No se puede laburar así..."

La periodista Mariela Fernández protagonizó un tenso momento en vivo durante la emisión de La Primera , el noticiero matutino de Crónica TV . El episodio ocurrió este martes 25 de febrero cuando, en plena transmisión, la conductora no ocultó su enojo ante un error de producción y decidió abandonar el estudio en vivo.

"23 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar... los accesos, habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos ", dijo Fernández con evidente molestia al notar la equivocación. Su compañero de conducción, Gustavo Chapur , intentó calmarla y le pidió que no se enoje, pero su comentario solo sumó al enojo de la periodista.

"Es que no se puede laburar así, loco, no se puede laburar así...", exclamó Fernández con indignación, mientras abandonaba el estudio. Aunque su imagen ya no estaba en pantalla, su voz todavía se escuchaba en el micrófono, dejando en claro su descontento con la situación.