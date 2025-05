Tremendo cruce entre Yanina Latorre y Gianinna Maradona: "Preguntale al Kun Agüero..."

Todo comenzó cuando Yanina Latorre, en su programa calificó a Maradona como un "mal padre" , tras las declaraciones de Gonzalo Valenzuela, y cuestionó su comportamiento familiar. Dalma respondió en su espacio en Bondi Live, y expresó su indignación: “Ella se queja todo el tiempo que ella ‘le tiran los cuernos’, algo que ella nunca hizo y ella me está tirando a mí cosas que supuestamente mi papá hizo , no tengo ganas”, opinó.

Embed - DALMA MARADONA LE RESPONDE A YANINA LATORRE

Y agregó: “Como a ella no le gusta que le tiren cosas por la cabeza, que no tiene por qué contestar, porque es real, yo tampoco tengo ganas”. “No entiendo cuando me dice a mí, porque todas van a lo mismo, a ‘cornuda’. Dalma de mi corazón bonito, cuando me decís cornuda te grafica", disparó la conductora y se defendió: “En ningún momento hablé de vos, solamente di mi opinión sobre tu papá, que es un tipo público, no tiene nada que ver”.