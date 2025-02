Se conoció por qué la familia de Martina de Gran Hermano no le avisó de la muerte de su abuela

La polémica en torno a Martina Pereyra , participante de Gran Hermano 2025 , no se detiene luego de que se supo que murió la abuela de la joven, su familia decidió no darle la noticia y ella recientemente le mandó saludos a su abuela en la gala.

Momento incómodo en Gran Hermano: Martina no sabe que su abuela murió y le envió un mensaje en vivo

A diez días del fallecimiento de su abuela, su familia tomó la determinación de no informarle la noticia para que pueda continuar en el reality . es que si la joven recibía esta información, debía abandonar la casa por romper el aislamiento , lo que llevó a sus allegados a tomar una decisión que generó opiniones divididas en redes sociales.

" De eso no vamos a hablar porque es una decisión familiar y decidimos no exponer eso. Fue familiar", respondieron cuando fueron consultados por la situación. Luego, agregaron: " Cuando salga, le contaremos… ".

La reacción de la familia no pasó desapercibida, ya que muchos televidentes cuestionaron la decisión de no informarle sobre la muerte de su abuela. En redes sociales, algunos justificaron la postura de los allegados de Martina argumentando que la joven había dejado en claro antes de ingresar a la casa que su prioridad era el juego. Sin embargo, otros señalaron que no haberle contado es una falta de respeto hacia la participante.