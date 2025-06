"La saqué barata": el accidente que sufrió el Pollo Álvarez en plena cobertura del Mundial de Clubes

El accidente ocurrió justo después de la presentación. Sin perder el humor, “El Pollo” relató lo sucedido al aire en Intrusos y mostró los moretones que le dejó la caída. “ Me di un palo terrible , pero me quedé a escuchar a la banda”, contó. Y sumó: “ La saqué barata , al otro día cuando vi un par de moretones dije ‘podría haber sido mucho peor’”.

Embed - EL GRAVE ACCIDENTE DEL “POLLO” ÁLVAREZ: "Me caí del escenario y me di un palo terrible"

Con su estilo descontracturado, no dudó en sacarse la remera en vivo para mostrar las marcas que le quedaron tras el golpe. “No sé la altura que tenía porque de la vergüenza, no sabés cómo me levanté”, dijo entre risas, dejando en claro que el mal momento no le quitó la alegría de estar presente en el evento.