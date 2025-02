Javier Milei como "Wolverine": el cuadro bizarro que el presidente presume en Olivos

Embed

Las fotos del cuadro en la Quinta de Olivos no tardaron en viralizarse, pero no fue la imagen del león la que llamó más la atención en redes sociales. Los usuarios destacaron otro cuadro en particular, un retrato de Javier Milei representado como Wolverine, el icónico personaje de X-Men.

image.png

La imagen del mandatario con las garras de adamantium y la actitud desafiante de la figura de Marvel generó todo tipo de comentarios en las redes. Algunos lo vieron como una muestra más del estilo disruptivo de Milei, mientras que otros lo tildaron de “bizarro” y cuestionaron la elección de incluirlo en la decoración de la residencia oficial.

El retrato del presidente en modo superhéroe fue ubicado junto a otras imágenes significativas, como la tapa de The New York Times de mayo de 2024, en la que se destacaba su ascenso al poder y su impacto en la política internacional.