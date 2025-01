El particular motivo por el que Carmen Barbieri hizo su programa sin maquillaje y con anteojos de sol

A pesar del inconveniente, Carmen mantuvo la actitud positiva que la caracteriza y condujo el programa con total normalidad. " No me pude maquillar porque tuve un problemita en uno de mis ojos ", explicó Barbieri al iniciar el programa.

Embed

El ojo de Carmen Barbieri impactó a todos

Sin embargo, el impacto visual fue tan fuerte que el panel rápidamente le pidió que volviera a ponerse los anteojos. Entre risas, Barbieri les hizo caso, pero aclaró que no sentía dolor ni molestias. "Estoy bien, no me duele. Solo me puse los lentes para que nadie se impresione", aseguró.