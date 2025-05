Cuándo arranca La Voz Argentina por la pantalla de Telefe con Nico Occhiato

Wanda Nara volvería a conducir Masterchef. Wanda Nara volvería a conducir Masterchef.

Otro de los nombres que aparecieron durante la entrevista fue el de Paula Chaves. La posibilidad de que regrese a Telefe también quedó descartada por Ripoll, quien explicó que la relación entre la conductora y el canal no quedó bien después de lo ocurrido con Bake Off.

“No. Paula Chaves es Bake Off. Paula ya fue corrida de Bake Off y no quedó bien la relación con ella porque la reemplazaron por Wanda y ella se enteró al aire en una promoción”, señaló.

Con estos movimientos, Telefe se prepara para una nueva etapa en su programación de la mano de La Voz Argentina, que buscará revalidar su éxito con cambios importantes en su equipo.