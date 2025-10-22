Camila en Mendoza: todo sobre una noche romántica y de canciones que marcaron a una generación

Camila desembarcó en Mendoza e hizo sold out en su presentación del martes por la noche en el Arena Maipú Stadium . La previa fue en el nuevo Priority Pass de Power Play , un espacio exclusivo para las previas de cada show que ofrece comodidad, distinción y atención personalizada para quienes abonen ese plus para vivir la espera diferente.

La experiencia ofrece una recepción previa al show con estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; dos tragos por cada Priority Pass), acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium. Además de baños exclusivos durante la estadía en el estadio.

Minutos después de las 21.45, Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado aparecieron sobre el escenario envueltos en una ovación. Con “ Incendio ”, uno de los temas de su disco Regresa (2024), dieron inicio a un show que desde el primer minuto dejó en claro por qué su regreso era tan esperado.

El escenario, con forma de triángulo azteca y rodeado de luces y pantallas LED, fue parte del espectáculo en sí: una estructura imponente que los contenía y que convirtió al Arena en una experiencia visual digna de un show internacional.

Pero el verdadero estallido se produjo con la segunda canción de la noche, “ Mientes ”. Apenas sonaron los primeros acordes, el público se levantó de las sillas para cantar a todo pulmón. Fue el primer gran momento de conexión entre los artistas y una multitud que les demostró que en Mendoza hay una generación que creció junto a sus canciones .

“Hay mucho que recordar esta noche con ustedes”, dijeron desde el escenario en el primer ida y vuelta con las miles de personas que agotaron las entradas. Era una declaración de intenciones, porque el show sería un repaso por esos temas que marcaron su historia desde 2005, pero también una celebración de su presente.

Camila es una banda que aprendió a abrazar a distintos públicos. En el Arena se mezclaban jóvenes que conocieron sus canciones gracias a sus padres, con hombres y mujeres que los descubrieron en plena adolescencia. Todos, de alguna manera, traían algo de su historia personal a esa noche.

Mario Domm puso a prueba un nuevo tema con el público mendocino

El setlist del Camila Regresa Tour siguió con “Fugitivos”, “Abrázame”, “Me voy”, “Dejarte” y “Yo quiero”. Fue después de esta seguidilla cuando Mario Domm quedó solo en el escenario para “poner a prueba” un nuevo tema, tal como lo hacía en los inicios de su carrera, cuando aún necesitaba medir si el público sentía ese “algo” con sus letras.

En la pantalla apareció el título de la canción: “Obviamente”. Desde los primeros versos, el público acompañó con atención y, al final, el coro resonó en todo el estadio. No quedaron dudas de que el tema podría convertirse en otro de los grandes éxitos del grupo. Domm, visiblemente emocionado, reconoció que el público mendocino logró erizarle la piel.

El campo del Arena Maipú estuvo dispuesto con sillas, lo que generó momentos de calma en algunas canciones, cuando la gente simplemente se sentaba a disfrutar. Pero esa quietud duró poco porque con los primeros acordes de “Bésame” todos se pusieron de pie para corear desde el inicio hasta el final. A esa altura, la complicidad entre banda y público era total.

La energía siguió con “120”, “Entre tus alas” y un enganchado de “Perderte”, “Sin tu amor” y “Restos de abril”, que marcó la mitad del show. Entre tema y tema, las pantallas proyectaban imágenes que repasaban los 20 años de historia del grupo a través de fotos, momentos de giras, personas que los acompañaron en su carrera y fragmentos del detrás de escena, mostrando el camino que lleva cada canción desde la composición hasta el escenario.

Después llegó un bloque con “Nada”, “Me da igual” y “Me bastó”, que mantuvo el clima íntimo y emocional. A lo largo de 22 canciones, Camila construyó un recorrido sensible por dos décadas de trayectoria, entre altos y bajos, con letras que expresan lo que a veces cuesta decir.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 10.52.26

Pablo Hurtado, antes de su solo de guitarra, resumió ese sentimiento en una frase: “Las canciones nos llevan a lugares y momentos de nuestra vida”. Y las de Camila, sin duda, tienen ese poder, transportan a quienes las escuchan a amores pasados, despedidas o momentos felices que vuelven con cada acorde.

Fue entonces cuando los tres músicos se reencontraron en el centro del triángulo que los albergaba y compartieron una reflexión con el público. Contaron que viajar hasta Argentina, y en particular a Mendoza, se siente como llegar “al fin del mundo” por la distancia, pero que valía la pena por la calidez con la que fueron recibidos.

El show dio un giro especial cuando un grupo de mariachis subió al escenario para acompañarlos en una fusión entre México y Argentina que emocionó a todos. Juntos interpretaron “Nanga ti feo”, “Diamantes y amaranto” y “Corazón en coma” y por unos minutos el Arena Maipú se convirtió en un pedacito de México.

Camila en el Arena Maipú en Mendoza. Camila en el Arena Maipú en Mendoza. Marianela Mena

Amor y nostalgia en el aire con los últimos temas de Camila en Mendoza

Después de ese momento de fiesta y raíces, llegó una nueva tanda de clásicos: “Te lo daría”, “Sin ti”, “Decidiste” y “Perdón”. Cada canción encontraba eco en las voces del público, que no necesitaba presentación. Ya en la recta final, el Arena se encendió una vez más con “Aléjate de mí” y “Coleccionista de canciones”. Nadie permanecía sentado, los celulares apuntaban al escenario.

La noche romántica tuvo además un toque inesperado y mágico. Cuando los artistas preguntaron si alguien quería casarse, varios aprovecharon el momento. Entre risas, nervios y aplausos, más de un espectador sacó un anillo del bolsillo y se animó a proponer matrimonio con “Solo para ti” sonando de fondo. El estadio entero se volvió cómplice de esas historias de amor.

Camila en el Arena Maipú en Mendoza. Camila en el Arena Maipú en Mendoza. Marianela Mena

“Solo para ti” y “De qué me sirve la vida” fueron los temas elegidos para el cierre emocional del concierto, dos interpretaciones que dejaron al público con la piel erizada y el corazón lleno.

Y aunque todo parecía haber terminado, todavía faltaba el broche final con “Todo cambió", la canción que los llevó a la fama y que se convirtió en himno de toda una generación. En ese momento, no hubo teléfonos en alto ni cámaras encendidas, la mayoría los guardó en el bolsillo para simplemente vivirlo a pedido de los músicos.

Miles de personas tomadas de la mano, cantando, dejando que la música los atraviese una vez más. Así se despidió Camila de Mendoza, con un Arena Maipú que vibró, recordó y se emocionó durante más de dos horas de pura conexión.