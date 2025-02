Así lució Alejandra Maglietti su pancita de embarazada entre los viñedos en Mendoza

"En Mendoza, una provincia que me encanta, primer casamiento embarazada y primer brindis… ¡con agua! Disfrutando de este paisaje increíble, aunque esta vez sin copa en mano. ¿Se brinda igual, no?", escribió junto a las imágenes.

Alejandra Maglietti su pancita de embarazada entre los viñedos en Mendoza (3).jpg

El embarazo de Alejandra Maglietti: una noticia que la tomó por sorpresa

Hace pocos días, Alejandra Maglietti reveló que está esperando su primer hijo y contó que la noticia la sorprendió, al punto de que tuvo que recurrir a la inteligencia artificial para entender el resultado de su análisis. "Cuando me llegó el estudio, se lo mandé al chat de inteligencia artificial para que me lo explique. El chat me lo dijo, pero por las dudas quería que me lo confirme la médica", confesó entre risas.

Alejandra Maglietti su pancita de embarazada entre los viñedos en Mendoza (5).jpg

La abogada también comentó que, aunque al principio tuvo muchas náuseas y cansancio extremo, ahora se siente mucho mejor y disfruta de cada momento de su embarazo. Además, adelantó que ya conoce el sexo del bebé y que está esperando un varón.

Este viaje a Mendoza fue su primera fiesta importante desde que anunció la noticia y la panelista dejó en claro que, aunque su estilo de vida cambiará, no piensa renunciar a la moda ni a sus actividades favoritas.