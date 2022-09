Steven Spielberg cuenta su vida en el film “The Fabelmans”

Steven Spielberg presentó su última película en el Festival de Toronto, donde recibió una ovación por parte del público a la vez que la crítica la posicionó como una posible candidata al Oscar. La película se llama The Fabelmans y cuenta la historia de un joven perteneciente a una familia judia que se desmorona luego del divorcio de los padres, mientras que el joven se dedica a filmar pequeños cortos con los que pretende ganarse la vida.

El filme, que tiene un tono autobiográfico, está centrada en Sammy, a través de quien Steven Spielberg logra darle encarnadura a su propia figura y retratando la del protagonista quien vive situaciones de bullying por su religión, recibe una fuerte influencia artística de su madre y se distancia del padre luego de la separación. Según el propio director, el filme describe el divorcio de sus padres tal como él lo vivió.

Durante la conferencia de prensa que siguió al estreno de la película, el director dijo: “Fue un placer poder recrear esas películas”, en relación con las secuencias en las que el joven Fabelman toma una cámara y rinde tributo a sus películas favoritas.

El director firmó un contrato de algunos años para producir películas para la plataforma de streaming, aunque aún no se conocen los detalles finos.

Sin duda, el director recurrió a su experiencia como hijo de padres divorciados como una forma de homenajear a la influencia que tuvieron en él. Los críticos hicieron hincapié en que The Fabelmans pone en evidencia un tópico recreado una y otra vez por grandes clásicos del cine, que tiene que ver con la adoración del personaje hacia la madre separada y el doloroso distanciamiento con un padre ausente.

Los comienzos desde abajo

Durante su adolescencia, Steven Spielberg se hizo aficionado a realizar películas de 8 mm con sus amigos. En 1958, cuando tenía 12 años, se convirtió en Scout y, para obtener la insignia del mérito, realizó un corto de nueve minutos llamado Duel.

A los trece años, ganó un premio por una película de guerra de 40 minutos llamada Escape to Nowhere (Escape a ninguna parte), que se basaba en una batalla en el este de África. En 1964, a los dieciséis años, escribió y dirigió su primera película independiente, una aventura de ciencia ficción de 130 minutos llamada Firelight (que más tarde inspiraría a Close Encounters of the Third Kind -Encuentros cercanos del tercer tipo-). La película, que contó con un presupuesto de 500 dólares, se proyectó en el cine local y logró recolectar 501 dólares.

Luego del divorcio de sus padres, se mudó a California donde intentó asistir a la escuela de cine University of Southern California Escuela de Teatro, Cine y Televisión en tres ocasiones, pero fue rechazado. Así que decidió asistir a la California State University, Long Beach. Años más tarde, en 1994, la USC -la misma que lo había rechazado antes- le otorgó el doctorado Honoris Causa y en 1996 se convirtió en miembro del consejo de la universidad.

Pero su carrera comenzó profesionalmente cuando ingresó en Universal Studios como pasante no remunerado, empleado siete días a la semana como colaborador del departamento de edición.

El rey Midas del cine

Sus primeras películas fueron de ciencia ficción y aventuras, como Tiburón (1975), Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), la franquicia de Indiana Jones y E.T., el extraterrestre (1982), son considerados arquetipos del cine de diversión del Hollywood moderno. En años posteriores comenzó a abordar temas humanistas como el Holocausto, el comercio de esclavos, los derechos civiles y políticos, la guerra y el terrorismo en películas como El color púrpura (1985), El imperio del sol (1987), La lista de Schindler (1993), Amistad (1997), Rescatando al soldado Ryan (1998), Munich (2005), Caballo de guerra (2011), Lincoln (2012) o El puente de los espías (2015).

Candidato siete veces a los Premios Óscar en la categoría de mejor director, obtuvo el premio en dos ocasiones, con La lista de Schindler (1993) y Rescatando al soldado Ryan (1998). Tres de sus películas (Tiburón, E.T., el extraterrestre y Parque Jurásico) lograron ser las películas de mayor recaudación en su momento y se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas. Ha sido también condecorado con la Orden del Imperio Británico y la Medalla Nacional de Humanidades.

Hecha durante la pandemia

En otro tramo del encuentro con la prensa contó que la película se hizo durante la pandemia. “Recuerdo que mientras aumentaba el número de muertos y seguíamos viendo los informes de lo que estaba sucediendo en todo el país y el mundo, seguía pensando: ¿Qué significará esto para la humanidad? ¿Hasta dónde nos llevará realmente esta pandemia?

“Está película es una forma de traer de vuelta a mi mamá y a mi papá”, dijo el cineasta al cierre de la conferencia de prensa en el Festival de Cine de Toronto.

La madre de Spielberg, Leah, murió a los 97 años, en 2017 y su padre Arnold, falleció en 2020, a los 103 años. En la película son interpretados por Michelle Williams y Paul Dano. Gabriel LaBelle es Sammy Fabelman, el alter ego del director.