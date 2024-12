Mirtha Legrand le pidió disculpas a Roberto García Moritán: “Soy picante, pero se me fue la mano”

En el cierre de su ciclo 2024, Mirtha Legrand comenzó el programa realizando un acto de autocrítica y pidiendo disculpas públicas a Roberto García Moritán, con quien había protagonizado un tenso cruce una semana atrás.

“Bueno, quiero comentarles algo. En el último programa yo tuve un entredicho... Yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán. Le quiero pedir disculpas”, expresó la diva con la mirada baja.

La Chiqui explicó que no tenía intenciones de discutir, pero reconoció que se dejó llevar por comentarios que había leído previamente y que le habían molestado: “No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé qué me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído, que me habían molestado. Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa”, afirmó, aludiendo a las críticas que recibió tanto en televisión como en redes sociales tras el episodio.

LA AUTOCRÍTICA DE MIRTHA LEGRAND

“De costumbre no hago ese tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece” y añadió: “Así que le pido disculpas. Mil perdones, Roberto. Y bueno, cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir”.

Además, la icónica conductora se dirigió a su público: “Y al público también, mil perdones. Me han criticado mucho en algunos programas y bueno, seguramente me lo merecía”.

Durante la noche, el tema volvió a surgir cuando Federico Bal, uno de los invitados, le pidió consejos para su carrera. Legrand aprovechó para remarcar la importancia de respetar a las personas, confesando que el incidente con Moritán le había dejado una mala sensación.

“Respetar a la gente. No mentir, no hacer daño. Yo tuve el sábado pasado un episodio muy desagradable y quedé muy mal con un invitado mío. Me hizo mal”, se sinceró.

Sin embargo, Rocío Marengo, también presente en la mesa, opinó que la conductora no había hecho nada incorrecto. “Estuviste tan bien, fuiste tan rápida, Mirtha. La verdad es que la vida de él no le interesa a nadie. Él es el marido de Pampita. ¿O no, Mirtha?”, lanzó. Pero la conductora, entre risas, mantuvo su postura: “Pero estuve mal. No tenía por qué decirle esas cosas. No sé por qué. Yo en mi casa, sola, pensaba en eso. Después pienso en mi equipo. Nosotros hacemos un corte, desde luego, y ahí me podrían haber dicho ‘Mirtha, aflojá un poquito’. Y no me dijeron nada”.

LAS CRÍTICAS

Mirtha admitió que las repercusiones del episodio en los medios la afectaron: “No me gustó porque lo herí sin darme cuenta. Aunque me mandó una carta por WhatsApp preciosa y me pidió sacarse una foto conmigo. En la radio y en la televisión me han dado despiadadamente”.

“A mí me importa. Me molesta. No voy a decir que lo hice sin darme cuenta, porque era consciente, pero por qué lo ataqué así no me lo explico. No lo sé. Una situación así no se va a repetir”, se comprometió la conductora.

“Me gusta ser picante. No me gustan las mesas aburridas en donde todo sea placentero, amoroso. Yo soy picante, en las preguntas y en todo, pero no se va a repetir. Pedí disculpas. Yo escuché unos audios en donde me hacían bolsa”, concluyó sobre el tema.