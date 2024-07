Martín Ku tuvo un tenso cruce con la mamá de Nicolás por la final de Gran Hermano

Martín Ku, más conocido como El Chino, tuvo un fuerte cruce con la madre de Nicolás Grosman por la final de Gran Hermano. El ex participante dijo que iba a apoyar a Bautista para que ganara el reality y la madre del otro “Bro” se enojó.

En un pase entre “A la Barbarossa” y “Ariel en su salsa”, el Chino explicó su juego. Ku dijo que la idea era que los tres “Bros” llegaran juntos a la final, pero una vez allí los votos se tenían que dividir. En este escenario, el Chino expresó su apoyo al participante uruguayo.

“Lo que siempre dijimos fue ´un Bro nunca abandona a otro Bro´. Eso era para llegar a la final. Pero ahora que están los dos en la final, y estoy súper contento, se separan los votos. Uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron y me enteré de muchísimas cosas”, dijo.

También hizo referencia a la fiesta furiosa en la que participó el padre de Nicolás. “El juego sucio no va”, dijo. Esto último molestó a Antonella, la madre de Nicolás, quien le remarcó que Nicolás no tenía nada que ver con lo que pasa afuera de la casa.

“Yo creo que Bauti y Nico jugaron súper parejo. Nicolás siempre fue espectacular con vos y fue leal. De hecho, vos lo subiste a placa varias veces y nadie, acá afuera, te fue en contra”, explicó la madre de Nico.

“Me parece que lo que hagamos acá afuera, positivo o negativo, somos padres y a veces no sabemos cómo manejarnos. Que vos digas que por esto apoyás a Bauti, Nicolás no tiene nada que ver. Nicolás con vos fue siempre un cien”, dijo Antonella.