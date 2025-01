Giuliano eliminó a Brian de “Gran Hermano”: la posibilidad de su regreso

El último episodio de Gran Hermano (Telefe) estuvo marcado por la decisión de Giuliano, el líder de la semana, de eliminar a Brian utilizando el superbeneficio que le otorgó Big Brother. Sin embargo, la salida del vendedor ambulante tiene una particularidad: podría regresar al juego en los próximos días.

Según explicó el anfitrión del programa, Santiago del Moro, Brian permanecerá aislado en un hotel hasta el domingo, cuando tendrá la posibilidad de volver a la casa más famosa del país. Esta situación ha generado tensión y expectativa entre los participantes y los seguidores del reality.

Antes de confirmar la eliminación de Brian, Giuliano tomó otras decisiones que también generaron revuelo dentro de la casa. En primera instancia, subió a placa a Petrona, justificando que quería “ver el versus contra Sandra”, otra de las nominadas. Posteriormente, decidió bajar de placa a Juan Pablo, destacando un cambio en su actitud dentro del juego. “Vi un cambio en su forma de plantarse en la casa y me gustaría ver cómo avanza su personaje acá”, explicó el líder.

Al despedirse, Brian dejó un mensaje optimista a sus compañeros. “No lloren, vuelvo en repechaje. Se los juro por mis hijos. Tienen todo mi apoyo de afuera, no me aflojen. Me voy un rato, vuelvo en repechaje”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de su retorno.

La polémica expulsión de Keila

El episodio también estuvo marcado por otra eliminación significativa: la de Keila Sosa. En una decisión inesperada, Big Brother pidió a la participante que abandonara la casa tras realizar comentarios que, según el anfitrión, pusieron en duda la transparencia del juego.

“Me angustia mucho a mí también, pero quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas a esa puerta giratoria sin tus valijas. Más tarde te van a dar todas tus cosas”, comunicó Big Brother. Keila, visiblemente afectada, se despidió de sus compañeros mientras les pedía que llegaran a la final. “Lleguen a la final, por favor, lleguen a la final. Se lo merecen más”, exclamó entre lágrimas.

La salida de Keila fue precedida por un mensaje contundente de Santiago del Moro, quien había anticipado la decisión de Big Brother: “Se le terminó la paciencia al Big”, declaró el conductor, dejando en claro la gravedad de la situación.

Con la posibilidad de que Brian regrese a la casa y el impacto de la expulsión de Keila, Gran Hermano sigue generando momentos de alta tensión y controversia. El desenlace del domingo promete redefinir las dinámicas dentro del juego y mantener a la audiencia en vilo.