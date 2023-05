Eloy Rivera habló tras el intento de homicidio que sufrió en manos de su ex: “Creí que iba a morir”

Eloy Rivera, exparticipante de Gran Hermano charló en exclusiva en Socios del Espectáculo, donde mostró las heridas que casi le cuestan la vida.

Rivera no dudo en confirmar que la intención de su ex novia y Franco Coronel, el novio de esta, querían matarlo a toda costa. Eloy mostró las heridas que cicatrizan en su cuerpo luego de haber recibido al menos seis puñaladas.

Rivera, que sufrió una emboscada por los dos, habló con Santiago Riva Roy desde Burzaco y aseguró que ya se encuentra en su casa “tranquilo. acompañado por mi familia y mis amigos”.

Eloy Rivera entró en detalles y anunció que heridas le dejó el momento que vivió: “Las heridas están sanando, tengo entre quince y veinte puntos, pero me duele bastante el pulmón porque me lo perforaron y me entró agua y casi me muero”.

Eloy Rivera habló tras ser apuñalado por su ex y el novio de ella.

Por otro lado, el creador de contenidos ha sufrido secuelas: “me está costando volver a entrenar, me duele un montón, pero dentro de todo estoy bien. Estuve a punto de morir. Creí que iba a morir”, reiteró Eloy.

Eloy Rivera desmintió a sus agresores

“Todo lo que contaron ellos es mentira. Es un invento para lavarse las manos. Yo en ese momento era el mejor amigo de Daphne, la cubana que vive en Dorrego y Luis María Campos, y hablamos de juntarnos. Voy a su departamento, llego, me abre y subo directo al departamento de ella, pero cuando golpeo la puerta sale Thalía, mi expareja”, contó.

El influencer contó que su expareja quería hablar con él: “me dijo que quiere hablar conmigo un rato. Yo pienso que no va a pasar nada entonces le digo que sí y bajamos por el ascensor. Hacemos media cuadra por Dorrego y nos sentamos a hablar quince minutos. En un momento me dice que estaba con Franco, mi mejor amigo de ese momento”.

“Cuando me dice eso, le dije que era su vida, que hiciera lo que quiera. Y ahí aparece Franco encapuchado con un buzo negro y un tramontina. Me instiga a pelear”.

“Yo tenía un bolso y me saqué la campera y la remera. Le pedí un mano a mano, que dejar el cuchillo a un lado, pero es un tipo sin códigos. El cuchillo apareció en la casa de Daphne. Ahí estaban Thalía, Franco y Daphne. Y los tres armaron un plan para matarme. Fue una emboscada”, cerró Eloy Rivera en voz baja.