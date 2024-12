¿El hit del verano?: Bizarrap publicó su última canción del 2024 junto a Luck Ra

Bizarrap volvió a captar la atención de sus fans con una nueva “music session” junto al joven cuartetero cordobés Luck Ra. A siete meses de su último lanzamiento, ambos artistas dieron forma a la esperada “BZRP Music Session #61″, una mezcla única de cuarteto y la característica electrónica de Biza. La letra gira en torno a un desencuentro amoroso y múltiples referencias al mundo de los bailes.

“Y te busqué por todo el baile y no te encontré y sonó la canción que te dediqué”, canta Luck Ra, para luego explotar en el estribillo: “Y ahora me di cuenta que, no me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo, pasan los días, los meses y no puedo olvidarte”.

El lanzamiento anterior, la “BZRP Music Session #60″, había sido una colaboración con la dominicana Lismar, lo que generó grandes expectativas en torno a esta nueva entrega. Ahora, con una apuesta en clave cuartetera, el tema apunta a ser uno de los hits del verano argentino, consolidando el protagonismo de Bizarrap en la escena musical.

El exitoso año de Luck Ra

El 2024 fue un año brillante para Luck Ra, tanto en su carrera como en su vida personal. Su tema “Hola Perdida”, grabado junto a Khea para su álbum debut Que nos falte todo, se consagró como el más escuchado del año en Spotify Argentina, donde acumuló más de 150 millones de reproducciones y 47 semanas consecutivas en el top 50. Además, se posicionó como el cuarto artista nacional más escuchado en la plataforma.

Luck Ra oficializó su relación con La Joaqui, lo que marca un capítulo significativo en su vida amorosa. La cantante reveló detalles de su romance durante una entrevista en La Peña de Morfi, donde expresó la intensidad de sus sentimientos. “Estoy hasta las pelotas. ¡Ay, perdón! Me fui”, dijo entre risas, mientras destacaba la conexión única que comparten. Según La Joaqui, esta relación la ayudó a superar barreras emocionales y le permitió elegir desde el corazón por primera vez.