Del día que Piazzolla la enamoró a la vez que bailó con Barack Obama: Mora Godoy repasa su brillante carrera antes de llegar a Mendoza

El próximo sábado 8 de octubre, Mora Godoy abre su gira nacional en Mendoza. Llega a la provincia con un show que promete ser un golpe a los sentidos, con todo el poder de la vanguardia del tango fusionado con electrónica y un despliegue de luces nunca antes visto en sus presentaciones.

La cita con Mora es en el Teatro Mendoza, a las 21.30 y las entradas se pueden conseguir en el sitio Tuentrada.com. Un show en nuestra provincia que no te podés perder si sos amante de tango o de la aventura de conocer cosas nuevas.

Mujer, argentina y tanguera. Mora se considera como una militante de tango y se nota que lo vive, lo respira y lo siente. La pasión con la que habla de él es la misma con la que lo baila. Sus movimientos seducen, encantan y generan cosas en el espectador. Fuego, pasión y gloria. Esta mujer es una insignia patria que lleva nuestra cultura a lo más alto.

Mora Godoy llega el próximo 8 de octubre a Mendoza

-¿Qué expectativas tenés con esta visita a Mendoza?

-Contenta porque es el regreso, es el gran regreso. Estamos haciendo el tour por el interior del país. Estrenamos el 28 de octubre en Buenos Aires, en el teatro Coliseo, y de ahí nos vamos a Mar del Plata en el verano, así que estoy con una emoción inmensa, después de esta pandemia que fue tan dura y tan triste. Así que muy feliz de presentar un espectáculo que es muy novedoso, que tiene, como siempre, la espectacularidad de las coreografías que van pasando de lo tradicional a lo moderno.

-¿Hay electrónica?

-Mucho tango electrónico. Estamos utilizando la música de Otros Aires, electrónica de Bajofondo, electrónica fusionada con tradicional y bueno, un despliegue enorme de vestuario, de iluminación y de pantallas. Hemos trabajado mucho, como trabajan hoy, tal vez, los traperos y toda la movida joven que hay. Nos pusimos a la vanguardia también con el tango.

-Para un género que históricamente ha estado asociado a una generación más grande, esto es una bomba a los sentidos.

-Sí, los tangueros venimos trabajando mucho. Yo creo que la pandemia hizo que nos pongamos a trabajar en cosas nuevas y recreativas de vanguardia. Todo esto suma porque, si cada uno, desde su lugar, va aportando algo, entre todos hacemos que el tango se renueve permanentemente y se ponga no solamente en valor, sino que también hace que los jóvenes se puedan fijar en él. El tango en algún momento te llega, pero está bueno tocar la fibra de un pibe joven que pueda tener una gran oportunidad a través del tango, de trabajo, tanto en Argentina como en el exterior.

-¿Y vos te acordás cuándo fue ese momento en el que el tango te llegó a vos?

-Sí, claro. Escuchando el ensayo de lo que iba a ser el concierto de Astor Piazzolla en el Teatro Colón. Yo estudiaba ballet, en ese momento en el Colón, de donde soy egresada, y me acuerdo que me escondí en un palco para que no me molestaran y escuché el concierto. Ese día me enamoré del tango.

-¿Y qué hiciste después?

-Cuando terminé la escuela del Colón comencé a estudiar tango y me contrató una compañía que en ese momento era la más importante. Después cree mi gran obra tanguera, “Chantecler”, y la cantidad de obras multipremiadas que han recorrido el mundo, la Argentina, y que me han permitido expresarme y expresar todo el sentimiento que tenía de baile, de militante tanguera, como digo yo, militante de bailarina, para poder volcarlo no solamente bailando sino volcarlo en coreografías, volcarlo en el diseño de vestuario, en el que muchas veces intervengo, en cómo me gustan las luces... El tango para mí es mi vida, es mi forma de vida. Yo soy muy argentina, amo a la Argentina, y creo que, de alguna manera, la honro llevando nuestra marca de identidad, cada vez que puedo, tanto por todo mi país como por el mundo.

Mora Godoy llega el próximo 8 de octubre a Mendoza

-En estos 20 años de trabajo, ¿qué es lo más grato que te ha dado el tango a vos?

-Todo, sobre todo el público. Lo más grato es la gente. Lo más grato es ese aplauso genuino, real. Ese es el premio. Yo siempre digo que el verdadero premio es el público, su presencia y su aplauso, donde uno hasta prueba las coreografías o la obra porque el público te va marcando qué le gusta y qué no. En cada función el público nos enseña muchísimo y en cada función, tanto mi equipo como yo, nos brindamos en más del cien por ciento, de corazón.

La anécdota de su vida

En el año 2016, el ex presidente Mauricio Macri ofreció una cena para la comitiva estadounidense en el Centro Cultural Kirchner y Mora Godoy bailó con el entonces presidente Barack Obama.

-No puedo dejar de preguntarte por esa anécdota, ¿cómo viviste vos ese momento?

-Yo creo que fui el medio para un fin y el fin fue que el tango recorra el mundo, los noticieros del mundo entero, las tapas de diarios del mundo entero, y que digamos presente con la Argentina, con nuestra gran cultura popular tanguera. Eso te puedo decir que fue para mí.

-Por tu respuesta, me da la impresión de que tuvo que pasar esto para que el tango recorra el mundo y los medios se hicieran eco de esta noticia. ¿Faltan políticas públicas para que el tango sea más conocido en el mundo?

-Hace muchos años, sí. Falta, por supuesto que falta. Lo dije en muchas notas y lo vivo diciendo. Falta una política cultural tanguera importante. No te digo que no se hacen cosas, se hacen cosas. Estuvo el mundial y el festival de tango hace poco, pero uno espera que haya más cosas. Uno espera una política cultural tanguera más importante en todos los espacios políticos.

-Venís peleando esto hace rato.

-Sí, hace mucho que vengo peleando e imponiendo un poco esto, y en algún punto algunas aperturas van a haber, porque al haber sido nombrada marca país, embajadora marca país, lo que estamos armando con un gran equipo empieza a tomar forma. Pero es lento y cuesta mucho convencer tal vez a los que tienen puestos estratégicos en la toma de decisiones, porque para mí también falta una toma de decisión, en las gestiones en general.

Llegando al final de la nota, Mora no puede esconder la alegría por visitar nuestra provincia y probar los más ricos vinos. “Hace mucho que no voy”, reconoce la bailarina, y no deja de elogiar nuestros paisajes. “Mendoza no puede estar más linda”, dice, haciéndonos sentir orgullosos de nuestra tierra.

Antes de cerrar, Mora no quiere dejar pasar la oportunidad de mencionar sus redes sociales. “Estamos permanentemente haciendo castings para darle la oportunidad a muchas personas y está bueno que nos manden su material”. Su Instagram es @moragodoytango, entrando a su página web se pueden conocer en detalle sus actividades.

La ficha

Mora Godoy en Mendoza

Fecha y hora: Sábado 8 de octubre, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas en Tuentrada.com