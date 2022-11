Chris Martin, de Coldplay, dijo quién debería ganar el Mundial Qatar 2022 y habló de Messi

La visita de Coldplay a la Argentina se convirtió en un verdadero fenómeno no solo por brindar 10 shows en River Plate, sino por la cantidad de anécdotas que fueron surgieron a los largo de estas 3 semanas.

Ninguno de los integrantes había dado una entrevista oficial con ningún medio de Argentina, sin embargo, Chris Martin fue el protagonista excluyente de la última edición de Telenoche. El ida y vuelta fue conducido por Juana Viale y Bebe Contepomi, Martin fue junto a su compañero de banda, el guitarrista Jon Buckland en la que elogió al público argentino, explicó por qué tocar “De música ligera” es un acto de humildad y vaticinó una peleadísima final entre Argentina e Inglaterra, de cara el Mundial de Qatar.

Las palabras de Chris no fueron más que agradecimiento al público argentino: “Vinimos a agradecer. Todos fueron tan amables con nosotros desde que llegamos... El público argentino es el mejor del universo. No tengo palabras para expresar cuánto nos cargan de energía para seguir adelante con lo que amamos hacer e ir a otros lugares donde no es tan fácil lograr que la gente se abra. Por eso estamos tan agradecidos y no vemos la hora de volver“, indicó Martin. Y reforzó: “Para nosotros, como banda, cuando tocamos acá es como cargar tu teléfono con energía: nos da todo lo que necesitamos para ir alrededor del mundo”.

Coldplay dialogó con Juana Viale y Bebe Contepomi. (Captura El Trece)

También el líder de la banda se reveló: “Creo que el principal secreto para mantenernos juntos después de 25 años es la amistad, el amor y la hermandad. Crecimos juntos y nos dimos cuenta de que lo único que tenemos es a nosotros mismos. Tenemos que apreciar eso. Porque, quizás, no sabíamos apreciarlo al principio. Pensábamos: ‘Estamos acá porque tenemos que ser grandiosos’. Pero ahora el peso está puesto en la amistad, en preocuparnos por el otro y ayudarnos entre nosotros”.

El homenaje de Coldplay a Soda Stereo

En cada uno de los recitales que la banda brindó en Buenos Aires, uno de los momentos más álgidos es cuando suena uno de los grandes éxitos de Soda Stereo, en una especie de homenaje a Gustavo Cerati.

En la entrevista, Martin explicó por qué decidieron incluir el tema: “Para ser honestos, ‘De música ligera’ es la mejor canción del show, sin dudas. Y no es nuestra. Así que es una lección de humildad para nosotros, porque justo cuando nos estamos sintiendo estrellas de rock, la tocamos y decimos: ‘Bueno... Eso suena mejor que nuestras canciones’. Y es algo muy cierto. El show es increíble, pero cuando tocamos esa canción, el púbico estalla. Es una lección de humildad y nos pone los pies sobre la tierra. Es una canción fantástica, increíble... Siempre es divertido tocarla”.

Coldplay invitó al escenario a Soda Stereo e interpretaron juntos 'Persiana Americana'. Twitter

El duro vaticinio de Chris Martin de cara el Mundial de Qatar

Sobre el final de la entrevista, Bebe Contepomi le propuso que se juegue y dé su vaticinio de cara al Mundial de Fútbol de Qatar. “Creo que Inglaterra y Argentina van a llegar a la final. Vamos a empatar 3 a 3 en tiempo reglamentario. Dos goles más de cada uno y después, la definición por penales. Nadie va a errar un penal. Y entonces, van a tener que hacer algo extra”, comenzó relatando emocionado. Y finalizó: “El juego va a durar 10 años y eventualmente van a decidir compartir la copa. Y después, todo el mundo va a mirar y decir: ¡Un momento... Es una gran idea. ¡Seamos amigos! Y Argentina e Inglaterra van a arreglar todos los problemas del mundo’”.

Volviendo a la realidad, Martin reconoció: “Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos... Así que eso es una desventaja”.