Así fue el terrible golpe que Furia se dio en el escenario del Circo Rodas

La apertura de la temporada 2024 del Circo Rodas estuvo marcada por un inesperado accidente que involucró a Juliana “Furia” Scaglione, exparticipante del reality show Gran Hermano. La noche comenzó con entusiasmo, pero un incidente durante un acto de magia acaparó toda la atención.

Juliana, conocida por su energía y carácter en Gran Hermano, no solo asistió al evento como figura invitada, sino que también participó en un número de magia. El acto consistía en que “Furia” entrara en un cofre, que el mago cerraría posteriormente como parte del truco.

Sin embargo, la ejecución no salió según lo planeado. El mago cerró la tapa del cofre demasiado pronto, golpeando accidentalmente la cabeza de Juliana. A pesar del dolor, tanto ella como el mago se rieron y continuaron con el espectáculo, pero el golpe no pasó desapercibido para los espectadores.

El periodista Guillermo Barrios compartió el video del incidente en X (antes Twitter), y escribió: “Che, traten bien a Furia Scaglione, señor Mago del Circo Rodas! El golpe que le diste cuando entró al cofre!”. El video se viralizó rápidamente y generó preocupación entre los seguidores de Juliana.

Furia contó su experiencia en la casa

Antes de su presentación en el circo, “Furia” conversó con la prensa sobre su experiencia en Gran Hermano y su vida después del programa.

“La vida afuera de la casa es impresionante, hermosa”, afirmó en una entrevista con un cronista de LAM. Aunque no llegó a la final del reality, Juliana se mostró satisfecha con su desempeño. “Yo luché un montón para llegar a la final, no se dio. Todos me dicen que fui la protagonista, pero yo me siento la ganadora. Los furiosos me ayudaron y sacamos 16 jugadores”, declaró con orgullo.

Juliana también aclaró que no guarda rencor por lo sucedido en Gran Hermano. “Yo hago un personaje y me divierto. Tengo mi lado relindo y mi lado más maléfico. Pero esto es show, hay que disfrutar y divertirse. Si te enojás, perdés”, concluyó.