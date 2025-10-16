Irrigación concretó la licitación del proyecto de Modernización del Sistema de Riego Yaucha-Área Pareditas

En la Sede Central del Departamento General de Irrigación (ciudad de Mendoza), se desarrolló el acto licitatorio del proyecto de Modernización del Sistema de Riego Yaucha-Área Pareditas. Esta obra, ubicada en la cuenca del río Tunuyán Superior, en San Carlos, es clave para 216 productores y se financiará con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El proyecto tiene como fin contribuir al desarrollo productivo sostenible de la zona y mejorar la calidad de vida de los habitantes. También es importante que los productores dispongan de un servicio de abastecimiento de agua de riego gestionado de forma eficaz, equitativa y flexible.

La obra impactará directamente sobre el área abastecida por las Ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y de la Rama Dumas, la Hijuela Paramillo. La modernización es esencial para optimizar el uso del agua en una zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.

Las seis empresas interesadas en ejecutar el proyecto son:

UTE Corporación del Sur SA – Da Fré SA

UTE Tolcon SA – Ceosa

José Cartellone Construcciones Civiles SA

Obras Andinas SA

UTE Sanco – Construcciones San Guillermo SA

UTE Construcciones San José SRL – Stornini SA Detalles de la obra y beneficios:

Beneficiarios: La obra impactará positivamente a 216 productores (156 beneficiarios) en 216 padrones.

Superficie: Más de 1.139,5 hectáreas serán tecnificadas. Además, la obra apunta a una serie de objetivos específicos que transformarán el sistema de distribución de la región: Eficiencia hídrica: Se busca reducir drásticamente las pérdidas por infiltración y mejorar la eficiencia global del recurso.

Tecnología y ahorro: Se implementará una red de distribución de agua presurizada gravitacionalmente (sin necesidad de energía eléctrica), generando un importante ahorro energético.

Sistema a demanda: Se dispondrá de un sistema de distribución de agua con servicio a la demanda, complementado con un adecuado sistema de medición y control de caudales.

Infraestructura: La obra incluye un reservorio de regulación de 90.000 m³ como pieza central, junto con la instalación de una red de tuberías plásticas de aproximadamente 27 km y 58 hidrantes para riego. La implementación de esta infraestructura no solo aumentará la garantía del servicio, sino que también fomentará la tecnificación del riego, lo que redundará en un aumento de la productividad y la calidad de los cultivos de San Carlos.