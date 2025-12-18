Congreso Internacional Agua para el Futuro, una exitosa quinta edición que reunió a 830 participantes y expertos

Más de 100 expositores locales, nacionales e internacionales , en 11 paneles en los que se abordaron temas de órbita social, ambiental, educativa, política y económica , junto a mesas temáticas en las que participaron funcionarios de Gobierno, intendentes, empresarios y referentes , permitieron sembrar la semilla de un nuevo acuerdo por el agua .

Mendoza fue testigo de un exitoso y convocante Congreso Internacional Agua para el Futuro , que en su quinta edición dejó sembrada la semilla de un nuevo acuerdo por el agua, con ponencias de alto nivel de expertos locales, nacionales e internacionales.

Sobre el escenario del auditorio Ángel Bustelo de la Capital provincial, pasaron más de 100 expositores en 11 paneles , quienes ofrecieron los más variados temas y brindaron ponencias de excelencia en los ámbitos social, ambiental, educativo, político y económico.

Además, los asistentes tuvieron la posibilidad de escuchar la palabra en persona de los intendentes Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Gustavo Aguilera (Tupungato), Marcos Calvente (Guaymallén) y de los más destacados profesionales y empresarios en cuatro mesas temáticas , que abrieron el debate, invitaron a la reflexión y aportaron, cada uno desde su óptica, las prácticas en torno a la sustentabilidad y eficiencia que están desarrollando.

El Congreso contó con el aval de numerosos organismos, como el Consejo Federal de Inversiones , el Banco Mundial y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ; las universidades UNCuyo, Universidad Champagnat, Universidad de Congreso, Universidad Maza y UTN ; como así también ALADYR, AFERAS, AIDIS, ARG.Cap.Net, Cohife, Conicet-Incihusa y COIRCO . También acompañaron empresas y otros organismos públicos .

“Estamos muy orgullosos, fundamentalmente de los contenidos y el alto nivel de todos los expositores. Además, agregamos un condimento muy bueno que es la mirada política, porque más allá de los técnicos, más allá de la realidad de los trabajos que manifiestan en cualquier lugar del mundo y los profesionales de cualquier país del mundo, los problemas son los mismos con distinta significación, con distintas soluciones quizás, pero en definitiva es igual y se manifiesta de la misma manera tanto en sequía como en riesgo hídrico, lo que significa el cambio climático”, reflexionó el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, anfitrión de las dos jornadas que tuvo el Congreso y que anexó una más, de carácter interno, en la que participaron más de 100 referentes en materia hídrica, en la 2ª edición de “Diálogo de expertos por el agua”.

“Muchos de los grandes expositores que han venido, que son representantes que quieren tener todos los congresos, y referentes de organismos internacionales, nos han dicho que este congreso estaba a la altura de cualquiera organizado por un organismo internacional. Esto no sería posible si no tuviéramos el gran equipo que tiene Irrigación, fundamentalmente de todos los profesionales y técnicos que nos acompañan en la gestión, como así también de la academia y los distintos organismos de investigación. Queda demostrado una vez más que tenemos mucho para aprender, pero también tenemos muchas cosas para mostrar y para enseñar”, sostuvo.

“Desde mañana tenemos la posibilidad de empezar a aplicar en nuestra gestión las lecciones aprendidas, con planificación que se extienda en el tiempo. Eso nos permite, no solamente esperar a que formulemos un plan que se concrete día a día, como base fundamental para que realmente exista una consolidación de las políticas públicas que estamos formulando, en conjunto ahora, con los intendentes. Por eso fue bueno el ingrediente político con los que conducen los organismos de gestión a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel federal con el Cohife y a nivel local con la presencia del Ministro de Gobierno, Mema”, agregó.

“Creo que esta edición ofreció una muestra bastante abarcativa de las actividades que se hacen en Mendoza, que generan trabajo, que están fortalecidas y que van a seguir estando”, finalizó el funcionario.

“Necesitamos repensar las herramientas que venimos utilizando hasta este momento y para eso necesitamos un nuevo compromiso entre todos los actores de la ciudad. Por eso dejamos aquí sembrada la semilla de un nuevo acuerdo por el agua para el futuro de Mendoza”, reflexionó, por su parte, la Dra. Marcela Andino, de la organización del encuentro, al cierre del Congreso.