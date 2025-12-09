V Congreso del Agua: Irrigación firmó convenios con otras entidades del país

En el marco del V Congreso Internacional Agua para el Futuro “Hacia un nuevo acuerdo por el agua”, que se lleva a cabo en Mendoza, Irrigación firmó dos convenios con importantes organismos hídricos nacionales para trabajar en forma conjunta.
Fue este jueves, en la segunda jornada del encuentro que se realiza en el Auditorio Ángel Bustelo de la Capital de Mendoza.
En el marco del V Congreso Internacional Agua para el Futuro “Hacia un nuevo acuerdo por el agua”, que se lleva a cabo en Mendoza, Irrigación firmó dos convenios con importantes organismos hídricos nacionales para trabajar en forma conjunta.
La colaboración entre instituciones permite el intercambio de información y tecnología que optimiza el uso del agua. Esto es crucial en un contexto donde la escasez hídrica es cada vez más común.
El primero fue un acuerdo de Colaboración y Planificación Estratégica entre la Secretaría de Infraestructura Hídrica y Gasífera, representada por el Secretario Ing. Edgar Castelló; la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, en la figura del Vicepresidente Ing. Gonzalo Plencovich; y el Departamento General de Irrigación, con la firma por parte del Superintendente Sergio Marinelli. La rúbrica se realizó en la apertura de la segunda y última jornada del Congreso que se desarrolla en Mendoza, por quinta vez consecutiva.
Por otro lado, el segundo convenio se firmó entre el Departamento General de Irrigación y el Instituto Provincial del Agua de Chubut (IPA), representado por el Administrador General de Recursos Hídricos, Ing. Esteban Parra, con el objetivo de definir y coordinar acciones recíprocas destinadas a fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos en ambas provincias, promoviendo un manejo integral y sostenible, en consonancia con las nuevas demandas y la evolución del conocimiento técnico en la materia.
Entre algunas de las acciones de colaboración que persigue este convenio se pueden resaltar: eficiencia en el uso de recursos hídricos, mejora de la calidad del agua, innovación y desarrollo tecnológico, resiliencia ante cambios climáticos, fortalecimiento de capacidades, y educación e intercambio de buenas prácticas.