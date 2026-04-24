El desafío de producir mejor: la sostenibilidad gana terreno en Mendoza

La sostenibilidad es un concepto que suele escaparse en medio de las urgencias cotidianas que impone la Argentina. Sin embargo, en medio de los tiempos que corren no solo es una necesidad real sino también una oportunidad de ser más eficientes o de poder abrir mercados. En este marco también es un desafío para las empresas del sector privado y público de Mendoza , que ha decidido tomar responsabilidad en una problemática que no siempre se ve, pero que atraviesa todas las actividades del ser humano.

Poner sobre la mesa las acciones concretas y los casos de éxito relacionada con la sostenibilidad fue el objetivo del primer foro de sostenibilidad organizado por la Fundación ADN . “Somos un espacio de articulación entre los sectores público, privado, civil y académico que busca pensar y proyectar políticas públicas de impacto en Mendoza”, relató Victoria Abihaggle, directora ejecutiva de la Fundación ADN .

El espacio surgió con el objetivo de generar un círculo virtuoso que reúna a las personas que conocen en profundidad distintos temas con el fin no solo de pensar juntos sino de volcar problemáticas y soluciones aplicadas a la realidad de Mendoza. Mauricio Badaloni, uno de los fundadores de la Fundación, explicó que ADN nació con el fin de convertirse en un bureau de ideas con impacto en las políticas públicas. “Es empezar a ver qué tiene la provincia, qué le falta y qué se podría sumar en las distintas temáticas”, subrayó Badaloni .

Si bien el debate y el poder nutrirse con información, con saber qué sucede en otras regiones con relación a conflictos similares son importantes, la Fundación busca bajar a tierra esos debates y traducirlos en ideas concretas. Por este motivo, la Fundación cuenta con cinco mesas de trabajo: Sostenibilidad, Educación, Inteligencia Artificial, Impuestos y Producción; equipo del que forma parte el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 20.36.41 Farid Nallim

El funcionario explicó que la sostenibilidad es la base para todas las actividades. “Si bien el cuidado del ambiente es clave, también hay que pensar en los seres humanos, los negocios y también en la política”, definió el ministro. Y ejemplificó que desde el punto de vista de la producción, la Argentina necesita crédito para ser sostenible y para ello precisa “confianza”. “Una empresa puede hacer cosas sin financiamiento, pero un país no puede crecer sin él”, destacó Vargas Arizu con relación a la sostenibilidad.

Sostenibilidad, divino tesoro

El jueves por la tarde, el hotel Fuente Mayor de la Terminal de Ómnibus fue el escenario para el primer foro de Sostenibilidad organizado por la Fundación ADN. El espacio estuvo planteado como un encuentro informal en el inicio y el final con el objetivo de establecer redes de contacto y puntos de coincidencia entre los presentes. El plato fuerte fueron las disertaciones y los paneles en los que se tocaron distintas temáticas con relación a la sostenibilidad.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 20.36.39 Ornella Bernadi de Grupo LTN. Foto Los Andes/ Marcelo Álvarez.

Todos los expositores forman parte de dicha mesa en la Fundación ADN y fueron: Farid Nallim, presidente de VALOS y fundador de Reciclarg, Ángel De Cicco –consultor e ingeniero-, y Camila De Amoriza – fundadora de Ginko, tecnología aplicada e industrias y gobierno. En duplas, también estuvieron Nicolás Giorlando –de Solhe- y Edgardo Aliaga -de Sol Vital- seguido de Leandro Balaguer –de Ecoetika consultora- y Ornella Bernardi de Grupo LTN.

“Sin planeta no hay ser humano”, definió Farid Nallim, presidente de VALOS, quien habló de “Economía circular”. Con un caso concreto de cómo lograron exportar desechos electrónicos a Japón, el profesional respondió preguntas de los presentes, interesados en las mejores maneras de mitigar el impacto ambiental de diversas industrias de Mendoza.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 20.36.43 (3) Mauricio Badaloni y el ministro Rodolfo Vargas Arizu

Nallim expresó que dentro del país Mendoza posee una buena cultura de cuidado ambiental y conciencia en ese sentido, pero bastante lejos de los estándares internacionales que hoy existen en Europa en donde la economía circular es un requisito cada vez más utilizado que, por otra parte, permite y exige una trazabilidad. “Es importante darse cuenta y saber que la economía circular puede generar mayores ingresos que la tradicional”, destacó Nallim.

En este sentido, Ángel De Cicco, consultor e ingeniero, disertó sobre “Negocios sostenibles” t apuntó que las empresas y emprendimientos deben ser viables, equitativos y vivibles tanto técnica como económicamente. De Cicco hizo un recorrido por las distintas etapas que debe tener en cuenta un plan de negocios en donde la sostenibilidad se ata a la conciencia, al ser y la posibilidad real de crecer. “Para ello hay que ser productivos, sostenibles y financiados”, destacó el profesional que llamó a tomar conciencia del momento presente.

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En tanto, Camila De Amoriza, fundadora de Ginko y especialista en tecnología habló acerca dela “Inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad”. Desde su experiencia y punto de vista, la IA es una herramienta que atraviesa la sostenibilidad no solo en los procesos relacionados con el ambiente sino también en los que tienen que ver con las personas, la eficiencia y el negocio en sí.

De la eficiencia que aportan los paneles solares y las posibilidades de financiamiento conversaron Nicolás Giorlando –de Solhe- y Edgardo Aliaga -de Sol Vital-. “Mostrar los casos de éxito y contar las posibilidades que hoy tiene una empresa es importante para que cada vez más se animen al cambio”, comentó Giorlando. Tanto él como su compañero hablaron de las líneas de crédito que, aunque existen, todavía son limitadas.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 20.36.40 (1) Ángel De Cicco. Foto Marcelo Álvarez

Sobre el cierre, Leandro Balaguer –de Ecoetika consultora- y Ornella Bernardi de Grupo LTN hicieron un recorrido por las claves de la sostenibilidad y su aplicación concreta, respectivamente. “Buscamos integrar la sostenibilidad como ventaja competitiva”, subrayó Balaguer y ejemplificó que con eficiencia y buen diagnóstico no solo se mejoran los costos sino que se abre la posibilidad de nuevos mercados o clientes.

Bernardi, a cargo del proyecto de Sostenibilidad del Grupo, relató que la compañía trabaja en un plan estratégico para que esta área tenga mayor coherencia y fuerza. Entre otros puntos, su plan de negocios incluye eficiencia energética, una mirada social, buena gestión del agua y gobernanza en donde se aplican códigos de ética. La empresa también proyecta una reingeniería de los procesos con el fin de certificar y registrar sus productos para poder ser parte de la industria minera que es exigente en cuanto a la sostenibilidad de sus proveedores.