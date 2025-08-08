¿Qué utiliza más agua: producir una tonelada de arroz o una tonelada de cobre?

Aunque por años se ha escuchado que la minería consume "millones y millones de litros de agua”, lo cierto es que esta industria -a diferencia de otras- solo usa lo necesario minimizando la demanda por el reúso, reciclado y desalinización.

Así como el cuerpo humano, la industria minera requiere de precisas cantidades de agua y reactivos químicos controlados en los procesos de obtención de minerales a partir de una roca. A pesar de haberse escuchado por más de una década que “la minería consume millones y millones de litros de agua”, la verdad es que esta industria -a diferencia de otras- usa solo lo necesario minimizando la demanda haciendo reúso, reciclado y desalinización del agua de océanos. El trabajo en circuito cerrado, es decir, sin vuelco de efluentes de proceso ni a cauces ni al suelo, ayuda a ahorrar entre un 70 y 80% recurso necesario y a evitar cualquier tipo de impacto negativo sobre el ambiente. Por esto, no hay un uso desmedido como se argumenta actualmente para oponerse a los proyectos mineros metalíferos.

El primer productor mundial de cobre del mundo, nuestro vecino país de Chile, representa en promedio 4% de agua del 100% del total del demandado en el país, siendo junto a la generación eléctrica y otros usos industriales, quienes menos la requieren para el desarrollo de sus procesos. Para tener una referencia, el consumo de agua de la agricultura es del 76%, según indica el Consejo Minero de Chile. Este 4% representó para el año 2022 un volumen de 18,07 m3/s o 18.070 l/s en toda la minería de cobre chilena incluyendo agua continental (65%) y agua de mar desalinizada (35%). En Chile se encuentran operativas 24 plantas desalinizadoras de agua de mar, que ponen a disposición un caudal aproximado de 10.000 l/s. La minería no solo utiliza, sino que también aporta agua; y por lo general donde opera un proyecto minero utiliza nuevas fuentes de agua que no compite con otros usos.

El cálculo del agua en los proyectos mineros Cuando se encontraban operativas las minas de oro Casposo, Gualcamayo y Veladero en San Juan se calculó un uso menor al 1%, o el equivalente a unos 140 litros por segundo (l/s) o 0,14 metros cúbicos por segundo (m3/s). Esto es también, el consumo estimado de una finca de viñedos con riego por goteo (no a manto) de 140 hectáreas como se calculó en San Juan; y equivaldría al caudal que escurre en cualquier acequia en Mendoza. Esta misma cantidad de agua generó un total de 5.000 puestos de trabajo directo e indirecto en ese momento; mientras que solo da trabajo a no más de 15 personas teniendo en cuenta al personal de mantenimiento, cosecha y elaboración de vino. Para Mendoza, ese mismo caudal sería el necesario para abastecer al proyecto PSJ Cobre mendocino, lo que representaría unos 2.400 puestos de trabajo directos e indirectos en la etapa operativa, y unos 3900 en la etapa de construcción. Esto a su vez trae aparejado el desarrollo de capital humano y de proveedores.

Compuerta 150 ls Compuerta que representa 150 litros por segundo o 0,15 metros cúbicos por segundo. Foto gentileza El canal Cacique Guaymallén, arteria vital para la conducción de agua para riego de los mendocinos posee una central hidroeléctrica en Luján de Cuyo que con un caudal de 25 m3/s o 0,25 l/s y un salto de 6 metros tiene una generación media anual de 4 gigavatios hora por año (GWh/a) con una potencia de 1,2 MW, lo que permite abastecer de energía aproximadamente a 1.400 hogares. Si comparamos con la minería chilena, el 65% de ese caudal abastece a toda la minería chilena y genera tantas exportaciones como toda la agricultura argentina.

La escasez de agua, ¿realidad o falacia? Otro argumento falaz para oponerse al desarrollo minero es la escasez de agua. A pesar de que Cuyo se encuentra en una región árida y que estamos en un ciclo de escasas precipitaciones. Con los volúmenes actuales sobraría agua para todos los usos si el sistema de irrigación fuera eficiente sin la cantidad de pérdidas que sufre, y si se usara riego tecnificado.