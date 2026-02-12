La empresa que produce produce la línea de lácteos La Paulina vendió el 80% de su negocio por US$500 millones

La compañía Saputo acordó la venta acordó del 80% de su operación local a Gloria Foods, del grupo peruano Gloria.

El empresa canadiense Saputo firmó un acuerdo para vender el 80% de su división láctea en la Argentina, al grupo peruano Gloria Foods en una operación valuada en US$ 630 millones. De ese total, el comprador desembolsará aproximadamente US$ 500 millones por la participación mayoritaria.

Saputo, una de las 10 mayores lácteas del mundo y el principal procesador de lácteos del país, reducirá así su exposición en el mercado argentino. Según información de NA, en 2024/2025, la industria recibió más de 3,5 millones de litros diarios.

La empresa incluye una de las marcas más reconocidas del país La operación incluye dos plantas de fabricación ubicadas en Rafaela (Santa Fe) y Tío Pujio (Córdoba), además de la producción y comercialización de marcas con fuerte presencia en el mercado interno como La Paulina, Ricrem y Molfino. También abarca la oficina comercial que la compañía posee en Brasil.

la paulin a Con la transacción, Saputo perderá el control de la operación en el país, aunque no se retira por completo, conservará una participación del 20% y, lo que permitirá mantener una relación societaria y comercial entre ambas compañías. Según informó la empresa, recibirá ingresos netos estimados en USD 400 millones, una vez descontados impuestos y ajustes habituales. El cierre todavía está sujeto a aprobaciones regulatorias y se prevé que se concrete durante el primer trimestre de 2027.

En un comunicado enviado a la prensa peruana, desde Saputo explicaron que la decisión forma parte de una revisión estratégica de su presencia internacional. “El anuncio refleja nuestros esfuerzos por redefinir nuestra presencia global para un crecimiento a largo plazo. El valor alcanzado reconoce tanto la excelencia operativa del equipo como la fortaleza de mercado de las marcas que han construido”, señaló el presidente y CEO de Saputo, Carl Colizza.