Hay más de 250 mil millones de dólares en el "colchón", según un informe del Indec

Según surge de las cifras oficiales, en ese caso el incremento responde a las inversiones en títulos de deuda y en fondos de inversión . Este tipo de inversiones subieron de US$ 91.200 millones a fines de 2023, a US$ 104.315 millones en marzo de este año.

“Al 31 de marzo de 2025, el total de activos externos propiedad de residentes fue estimado en US$ 448.940 millones, de los cuales US$ 251.788 millones correspondieron a moneda y depósitos; siguieron en importancia participación de capital y participaciones en fondos de inversión por inversión de cartera, con US$ 63.935 millones; participaciones de capital por inversión directa, con US$ 52.831 millones; títulos de deuda de inversión de cartera, con US$ 40.379 millones; y activos de reserva, con US$ 24.986 millones”, detalló el INDEC.