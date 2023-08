En Paraguay ya no quieren aceptar el peso argentino: “Puede llegar a valor cero”

Las casas de cambio de Paraguay comenzaron a rechazar el peso argentino debido a su continua depreciación, que recientemente rondó el 20% en el lunes posterior a las elecciones PASO. Además, justificaron la medida por una eventual dolarización y el cierre del Banco Central en caso de que Javier Milei se convierta en presidente, tal como tanto dice en sus propuestas.

Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, dijo que las entidades financieras no están obligadas a tomar monedas de otros países (y menos una que está experimentando una excesiva depreciación como la argentina), a excepción del guaraní, que es la moneda nacional.

Hoy Argentina “está viviendo una devaluación ya proyectada por el Bank of America de los Estados Unidos, de aproximadamente el 70% de su moneda para fin de año. Esta incertidumbre da un miedo no solamente a las economías periféricas al gobierno argentino, que serían Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, sino a la misma Argentina”, dijo el entrevistado en una conversación con ABC TV. Además, el peso argentino es rechazado en los demás países limítrofes, no sólo en Paraguay, según Emil Mendoza.

El diario paraguayo El Nacional sumó que “la preocupante caída del peso argentino se hace evidente al observar su desempeño en las pizarras de las casas de cambio de referencia. En tan solo ocho días, la moneda cayó de 14 guaraníes a 12, marcando una disminución de 4 guaraníes en los últimos 30 días. A lo largo de los últimos seis meses, la divisa ha pasado de cotizar a 23 guaraníes por unidad, lo cual representa una diferencia de 11 puntos con respecto a su valor actual”.

En Paraguay ya no aceptan el peso argentino (El Nacional)

Un año atrás, cada peso argentino se cambiaba por 30 guaraníes. “Este valor se mantuvo estable hasta finales de octubre de 2022. No obstante, a partir de noviembre de ese mismo año, la moneda comenzó a decaer de manera llamativa, cerrando finalmente en 23 guaraníes”, explicó el medio.

“A esta situación se suma que el candidato presidencial de mayor posibilidad de ganar, Javier Milei, quiere eliminar el Banco Central de Argentina, lo que significa que el peso argentino, después de la elección, puede llegar a valor cero”, advirtió El Nacional.

“Es difícil desprenderse de ese activo monetario (peso argentino), comprar esos activos, siendo que en pocos meses, en octubre, ese activo monetario puede llegar a tener un valor cero”, lanzó la prensa paraguaya.

