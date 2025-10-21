El intercambio comercial argentino creció 18,7%: superávit de US$921 millones

El comercio exterior alcanzó su mayor nivel en tres años. La balanza comercial registró un resultado positivo por vigésimo segundo mes consecutivo.

El intercambio comercial argentino (exportaciones más importaciones) aumentó 18,7% en septiembre, en relación con igual mes del año anterior. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), se alcanzó un monto de US$15.336 millones, máximo valor desde agosto de 2022.

Ese valor surge de las exportaciones que totalizaron US$8.128 millones y las importaciones US$7.207 millones. Es decir, la balanza comercial registró un superávit de US$921 millones, con un resultado positivo por vigésimo segundo mes consecutivo.

Comercio exterior de bienes Comercio exterior de bienes: en septiembre de 2025, la exportación creció 16,9% interanual; y la importación, 20,7%. Indec En septiembre, las exportaciones representaron un crecimiento interanual de 16,9%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 16,5% en las cantidades exportadas y de 0,3% en los precios.

Las importaciones de septiembre alcanzaron un total de US$7.207 millones, lo que representó un incremento interanual de 20,7%. Este crecimiento se atribuyó a un aumento de 21,3% en las cantidades y a una disminución en los precios de 0,3%.

Exportaciones argentinas China, Brasil y la Unión Europea representaron 41,7% de las exportaciones argentinas de bienes y 63% de las importaciones en septiembre de 2025. Indec Por otra parte, en el noveno mes del año, la balanza comercial presentó un superávit de US$921 millones. Esto implicó una reducción de US$61 millones respecto al mismo mes de 2024.

El índice de términos del intercambio aumentó 0,6% y reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior. En el análisis por cantidades, de enero a septiembre de 2025, se destacó el incremento de las importaciones (30%) sobre el de las exportaciones (7,5%), de acuerdo al informe. Intercambio comercial argentino de bienes En los primeros nueve meses de 2025, la exportación de bienes subió 7,5% interanual; y la importación, 30,6%. Indec