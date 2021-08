Cuesta casi 5 millones construir una casa económica en Mendoza: todas las opciones

El Centro de Ingenieros publicó los costos de la construcción para este mes, y especialmente el de una vivienda económica, del 61 m², y el de una de “mediana calidad” (otras terminaciones y un segundo baño, por ejemplo), de 136 m². Así, según las construcciones más comunes en la provincia, el costo por metro cuadrado es de no menos de $80.502 para la vivienda económica y de $120.332 para la de mediana calidad.

Dicho de otra manera, cuesta no menos de $4.910.622 construir una casa básica, de 61 m², de construcción tradicional, y una con otras terminaciones más costosas, no menos de $16.365.152, por 136 m2.

Ahora bien, ahora para aquellos que tengan ahorros en dólares y teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación, los valores que calcula el Centro, son de U$S 837/m2 para la vivienda económica y U$S 1.252/m2 para la vivienda de mediana calidad y si se tiene como referencia el valor del dólar informal o blue los valores son U$S 460/m2 y US$ 688/m2 respectivamente.

Los materiales para la construcción aumentaron un 73.4% en un año. /Foto: Ignacio Blanco Ignacio Blanco | Los Andes

Opciones para acceder a una vivienda o construir

El Gobierno de la provincia habilitó una nueva inscripción al plan de viviendas Mendoza Construye, destinado a las familias con ingresos medios. Se trata de 180 casas entre las que podrán elegir los postulantes que, además, tengan ahorros por el 25% del valor de la vivienda.

En la actualidad hay 9 emprendimientos disponibles, en Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, entre los que se pueden elegir departamentos, dúplex o viviendas de 2 y 3 habitaciones. El ahorro mínimo con que tiene que contar cada familia parte en $2.135.018,53, para un departamento de dos habitaciones, con espacio común para estacionamiento, por $8.175.092,65 (simulación efectuada el día 6 de agosto).

Viviendas del IPV en el nuevo barrio Los Milagros del departamento de Maipú (Imagen ilustrativa). Ignacio Blanco | Los Andes

La diferencia entre el dinero del que dispongan los postulantes (del 25% del valor de cada unidad), y el monto final, será aportada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que se hará cargo de financiar el 75%.

Según informaron desde el organismo, las viviendas cuentan con entrega inmediata para quienes superen todas las instancias evaluativas.

Para conocer las viviendas a las que se podrán postular los interesados, se deberá ingresar a la web oficial del IPV (www.ipvmendoza.gov.ar) y registrarse cargando los datos personales que se solicitan. Una vez completado este paso, recibirán un correo con un link de acceso al sitio donde se podrá seleccionar el emprendimiento y tipología deseada. Lo siguiente será realizar una simulación para conocer el valor de la cuota, la cual estará determinada por los ingresos declarados y el aporte inicial que cada persona disponga.

Por otro lado, el Gobierno de Mendoza lanzó este lunes tres nuevas líneas de crédito de vivienda con el objetivo de fortalecer la política habitacional de la provincia. “Mejoro Mi Casa”, “IPV Mi Casa” y “Construyo Mi Casa” son los programas que apuestan a brindar un total de 3.400 soluciones habitacionales.

En Mendoza se pueden considerar otras iniciativas privadas, como resulta ser Natania, que ofrece la posibilidad de adquirir una vivienda en cuotas, con aportes iniciales de $9.846 para las casas, $15.683 para los departamentos, y $5.867 (más gastos administrativos para los lotes). Desde la firma, afirmaron que tienen un buen avance de obras, y que en los próximos meses estarán entregando, la Torre Leguizamón y la segunda etapa de casas en Drummond, Luján de Cuyo.

Mendoza Activa: invertís el 100% y te devuelven el 40%

Esta semana abrió la convocatoria para una nueva etapa del programa de fomento a la inversión que propone, devoluciones en lo invertido que van de 40% a 45% en Aportes No Reembolsables y dinero en una billetera virtual que luego puede ser utilizada para adquirir insumos y servicios de Mendoza. Los proyectos se presentan en la página del ministerio de Economía de la provincia (https://www.mendoza.gov.ar/economia/mendoza-Activa/), en donde también se pueden ver las condiciones de cada línea.

De abarcar 8 sectores incluyendo hidrocarburos, esta etapa es para 23 subprogramas, que incluyen actividades culturales, viviendas rurales y complejos habitacionales, además de inversores que no sean de Mendoza pero planeen un plan productivo en la provincia.

En construcción de viviendas, incluye las siguientes líneas:

Construcción individual: esquema llave en mano para el pago materiales, servicios técnicos y mano de obra afectada a la construcción, ampliación, terminación y refacción de unidades habitacionales. Las inversiones podrán incluir obras de urbanización.

Construcción complejos habitacionales: para materiales, servicios técnicos y mano de obra afectada a la construcción de complejos habitacionales. Las inversiones podrán incluir obras de urbanización.

Vivienda rural: materiales, servicios técnicos, mano de obra y obras llave en mano afectados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas rurales.

Construcción y urbanización: construcción, refacción, terminación y ampliación de sedes y establecimientos de uso recreativos y/o deportivos, redes de agua y conexión de agua, red de desagües, red eléctrica y conexión eléctrica, y red peatonal (veredas, puentes y esquinas) de asociaciones vecinales, sindicales, gremiales entre otras.

Casa Propia pone a disposición distintos modelos de vivienda. En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas

Nación: más de 600 casas para Mendoza

Según el último informe al Congreso, presentado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informa que, desde el inicio de la gestión del actual ministro, en noviembre 2020, hasta mayo 2021 inclusive se pudieron registrar datos de entrega en todo el país por 10.000 viviendas bajo el programa Casa Propia. Ahora bien, en las cantidades desagregadas por provincia, se observa que, para Mendoza, se llegó a 607 viviendas.

En tanto que, el próximo sorteo se realizará el lunes 16 de agosto y hay tiempo para inscribirse hasta el miércoles 11 (www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia). Pueden acceder incluso quienes perciben el salario mínimo vital y móvil, para edificar hasta 33 m² (en función de los ingresos familiares, se podrá construir hasta 60 m²).

Así, de acuerdo a la normativa vigente, desde el 1 de agosto, el salario mínimo quedó fijado en $28.080 por mes, para los trabajadores en blanco que cumplen con la jornada completa, y ese monto sería suficiente para percibir asistencia financiera para edificar viviendas de 33m2, mientras que quienes perciban hasta $196.560 al mes (7 salarios mínimos), podrán construir su vivienda con una superficie total de 60 m².

Se trata de un programa por el que se otorgan créditos a tasa 0, y aplicando la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Existen dos líneas, una de construcción, con créditos de hasta $4.000.000 para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio; y una línea Refacción, que da entre $100.000 y $240.000, para la compra de materiales y contratación de mano de obra.