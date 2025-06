Becas Progresar ANSES: cómo hacer un reclamo si no recibiste el cobro

En estos casos, es importante diferenciar entre quienes no cobraron por causas administrativas , y quienes no figuran para el cobro de julio por razones vinculadas a la suspensión del beneficio. ANSES y el Ministerio de Capital Humano especifican los pasos a seguir para reclamar el pago atrasado y también detallan los motivos por los que un estudiante puede quedar excluido del programa.

Si no cobraste en junio, es posible que tu escuela o facultad no haya confirmado tu regularidad.

Cuando la escuela, instituto o universidad no carga la información académica a tiempo, el pago se retiene. Por eso, si no viste reflejado el depósito en tu cuenta, debés comunicarte con tu institución y solicitar que actualicen tu situación académica ante el sistema. Hasta que no se confirme que estás cursando activamente, ANSES no podrá liberar el monto pendiente.