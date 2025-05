Argentina y China dos miradas en un mundo multipolar

Con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca de EE.UU., una declarada guerra comercial del “Tío San” al “dragón chino” era inevitable , a este evento debemos adicionar a una Unión Europea que no logra hacer pie en un nuevo contexto geopolítico en el cual ya no tiene una participación activa, una porción importante de países del continente africano que busca nuevos aliados en Asia, los Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ya ha tomado una decisión política y estratégica de estrechar lazos institucionales y comerciales con el país de la región que le disputa el liderazgo mundial a EE.UU. y América Latina que por lo que se puede inferir en el cierre del Foro China -CELAC, busca asegurar objetivos macroeconómicos y reconfigurar sus opciones de crecimiento, son los datos relevantes que ante la velocidad de los acontecimientos nos obliga a evaluar cómo serán los próximos tiempos, en realidad los meses venideros.

La guerra Ucrania – Rusia ya tiene vencedor , solo falta definir las condiciones que impondría la Duma rusa no Vladimir Putin, un presidente denostado por la prensa occidental, pero que ha demostrado más racionalidad política que la mayoría de los lideres de la UE y los políticos de los partidos mayoritarios de Estados Unidos de América.

En este escenario internacional Argentina no logra definir una línea de acción propia que muestre una interpretación de los hechos presentes y futuros. El presidente J. Milei al ejecutar o anunciar medidas “espejo” al accionar del presidente D. Trump expone una carencia de análisis riguroso para comprender y resolver los problemas políticos que lo rodean y poder mostrar coherencia e institucionalidad en el actual contexto internacional. La oposición que no tiene el mismo nivel de responsabilidad política del oficialismo, en estos temas está ausente, por lo tanto, no existe una interpretación ordenada de los acontecimientos vigentes del mundo y sus posibles derivaciones.