Día del Niño 2025: bancos lanzan descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés en juguetes, ropa y más

Bancos y fintechs lanzan reintegros de hasta 50% y hasta 18 cuotas sin interés en juguetes, ropa y más por el Día del Niño.

Las principales entidades del país lanzaron descuentos, reintegros y cuotas sin interés en jugueterías, indumentaria, librerías y más, para acompañar las compras del día del niño.

Con motivo del Día del Niño, que se celebrará el domingo 17 de agosto en un fin de semana largo, los principales bancos y entidades financieras del país lanzaron promociones especiales con descuentos, reintegros y planes de cuotas sin interés para facilitar las compras de regalos. Las ofertas abarcan rubros como juguetes, indumentaria, librerías, tecnología, gastronomía y experiencias, y se extienden principalmente durante la primera quincena de agosto.

Promociones bancarias y financieras El Banco Ciudad ofrece reintegros de hasta 30% y hasta 12 cuotas sin interés en marcas de ropa infantil, jugueterías y librerías, a través de pagos con QR por Buepp, App Ciudad y MODO, con topes de ahorro por transacción de $50.000. En comercios como Atomik, Marcel, Cebra, Carrusel y Yenny-Ateneo, se aplican descuentos y financiación especial en días puntuales. Además, en gastronomía y locales del Movistar Arena se ofrecen descuentos y promociones a través de Buepp.

Por su parte, Banco Columbia dispone de 6, 9 y 12 cuotas sin interés en juguetes y rodados en COTO, con un 30% de ahorro en jugueterías seleccionadas, y descuentos en restaurantes y comida rápida durante agosto. Banco Comafi suma beneficios en El Mundo del Juguete, incluyendo un sorteo por un minuto libre de compras, con hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en distintas jugueterías y marcas infantiles. Además, la fintech Nubi propone tarjetas digitales prepagas con descuentos exclusivos para colaboradores de empresas.

El Banco Nación aplica descuentos de hasta 40% sin tope de reintegro y planes de hasta 12 cuotas sin interés, con beneficios adicionales los fines de semana y para clientes con acreditación de haberes. Mercado Pago, por su parte, ofrece rebajas y financiación en jugueterías, librerías e indumentaria infantil hasta el 17 de agosto.

Varias provincias, como Santa Fe, Entre Ríos y San Juan, se suman con promociones del 4 al 10 de agosto con hasta 30% de ahorro y cuotas sin interés. Banco Macro y Banco Provincia suman beneficios que incluyen hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, indumentaria y juguetes. El BBVA, ICBC, Santander y Banco Galicia también lanzaron sus propias ofertas con reintegros, descuentos y planes en diversos rubros vinculados al Día del Niño.