Rugby: En la Catedral, el Muletto de Los Pumas derrotó al seleccionado mayor de Rumania

A pesar del dominio argentino, los rumanos siguieron insistiendo y, tras un rápido contraataque, Yanis Horvat marcó el primer try para los del este de Europa . Los dirigidos por Álvaro Galindo tomaron nota, y respondieron con tres nuevos tries antes del pitazo final obra de Facundo Cardozo, Tobías Wade, y Thomas Gallo. De esta manera, la primera mitad se cerraba 33 a 7 a favor del seleccionado argentino.

Fue recién promediando el segundo tiempo que el seleccionado nacional encontró claridad en el ataque, lo que le permitió ampliar el marcador con el segundo try de la tarde del entrerriano Cipriani y el primero del cordobés Julián Quetglas. La Selección de Rumania sufriría un nuevo revés al quedarse con un jugador menos por la amarilla Andrei Mahu.

No obstante, a pesar de la desventaja conseguirían lo que sería su segundo, y a la postre último try del partido, gracias a una gran acción individual de Cristi Boboc, que logró convertir tras aguantar la marca de tres jugadores argentinos. A siete minutos del final, el equipo albiceleste pondría cifras definitivas con el try del recién ingresado Agustín Toth, cerrando de este modo el tanteador con victoria por 52 a 14 para el combinado nacional

La fiesta del rugby en la catedral

Sintesis

Cancha: Club Atlético de San Isidro (Buenos Aires, Argentina).

Los Pumas: 1. Thomas Gallo, 2. Greising Revol (Juan Manuel Vivas), 3. Francisco Moreno (Bautista Bosch), 4. Lautaro Simes, 5. Federico Albrisi (Agustín Toth), 6. Facundo Cardozo (Agustín Sarelli), 7. Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), 8. Genaro Fissore (Juan Penoucos), 9. Alejo Sugati (Tomás Di Biase), 10. Bautista Farisé (Juan Bautista Baronio), 11. Julián Quetglas, 12. Tomás Medina (Benjamín Belaga), 13. Leonardo Gea Salim (Bruno Heit), 14. Lautaro Cipriani, 15. Tobías Wadde. Entrenador: Álvaro Galindo.

Rumanía: 1. Iulian Hartig (Ciprian Chiriac), 2. Tudor Butnariu (Lukas Mitu), 3. Vasile Balan (Gheorghe Gajion), 4. Yanis Horvat (Andrei Mahu), 5. Adrian Motoc (Thomas Cretu), 6. Florian Rosu (Damian Stratila), 7. Matthew Tweddle, 8. Vlad Neculau (Cristi Boboc), 9. Toma Mizrac (Cristian Nedelcu), 10. Mihai Muresan (Corrado Stetco), 11. Taiauli Sikuea (Vladut Bocanet), 12. Fonovai Tangimana, 13. Sebastien Tofan, 14. David Jilaveanu, 15. Antonio Mitrea. Entrenador: David Gerard.

Anotaciones

Primer tiempo: 7m, try de Juan Ignacio Greising convertido por Bautista Farisé (A); 11m, try de Lautaro Cipriani (A); 18m, try de Yanis Horvat convertido por Antonio Mitrea (R); 23m, try de Facundo Cardozo convertido por Bautista Farisé (A); 35m, try de Tobías Wade convertido por Bautista Farisé (A); 40m, try de Thomas Gallo convertido por Bautista Farisé (A).

Segundo tiempo: 57m, try de Lautaro Cipriani convertido por Juan Bautista Baronio (A); 62m, try de Julián Quetglas (A); 66m, try de Cristi Boboc convertido por Antonio Mitrea (R); 73m, try de Agustín Toth convertido por Juan Bautista Baronio (A);

Resultado parcial: Argentina 33 XV vs 7 Rumanía

Resultado final: Argentina XV 52 vs 14 Rumanía

Árbitro: Francisco González (Uruguay).