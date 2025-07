Primera Nacional: Gimnasia ganó en Zárate y sumó tres valiosos puntos

Gimnasia de Mendoza Gimnasia de Mendoza tiene una gran oportunidad de ser puntero de la Primera Nacional.

En defensa, Nadalín y “Tota” Mondino se mostraron sólidos ante los intentos de un CADU desordenado pero insistente. La más clara del local llegó a los 36', cuando un pelotazo largo de Aquino dejó a Giménez cara a cara con Rigamonti, aunque el delantero definió mal. Más tarde, Carboni volvió a exigir desde media distancia y el arquero del Lobo respondió en dos tiempos.

Para el complemento, Medrán movió el banco e hizo ingresar a Cingolani y Espósito, quienes le aportaron mayor dinámica y recuperación. Gimnasia mejoró en esos primeros minutos y empujó al local contra su propio arco. Tras un córner, Marchesini cometió penal sobre Imanol González, el árbitro no dudó y sancionó la falta.

Lencioni ejecutó con precisión y anotó el único gol del encuentro.

Aunque no generó muchas más situaciones claras, el Lobo fue inteligente para administrar la ventaja y resistió bien los intentos finales de un CADU obligado por la necesidad de sumar. El equipo mendocino se llevó tres puntos valiosos que lo mantienen expectante en la tabla como único escolta de Gimnasia de Jujuy.

Formaciones Defensores Unidos vs Gimnasia de Mendoza

Estadio: Mario Lossino.

Gol: ST: 16' Facundo Lencioni (G).

Defensores Unidos (0): Mauricio Aquino; Tomás Ferreyra, Facundo Rassol, Federico Marchesini, Juan Argüello; Martín Caballo, Benjamín Ortiz, Martín Giménez, Juan Rocca; Joaquín Tello y Alejandro Toledo. DT: Santiago Davio.

Gimnasia y Esgrima (1): César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Brian Andrada, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Luciano Cingolani; Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán.

Cambios: PT: 30' Matías Recalde por Saavedra (G). ST: en el inicio Fermín Antonino por Cingolani (G) y Gastón Espósito por Andrada (G); 21' Tomás Ferreyra por Patroni (C) y Enzo Trinidad por Rocca (C); 27' Alejandro Toledo por Carboni (C) y Martín Caballo por Sánchez (C); 30' Fermín Antonino por Cingolani (G) y Gastón Espósito por Andrada (G); 32 Enzo Gagi por Lencioni (G), 34' Lautaro Seratto por Giménez (C); 38' Lautaro Carrera por Antonio (G)

Árbitro: Lucas Cavallero.