"La Locomotora" Oliveras: la historia de la campeona que venció la violencia y hoy libra su pelea más personal

Oliveras, de 50 años, fue inicialmente atendida en un centro de Santo Tomé y luego trasladada al Cullen, donde una tomografía y resonancia confirmaron un ACV isquémico del lado izquierdo. El director del hospital, Bruno Moroni, informó sobre un síndrome confusional asociado a una pérdida de movilidad de toda la parte izquierda del cuerpo . Su cuadro es crítico y, a pesar de que no empeoró en las primeras 48 horas cruciales, requirió una intervención quirúrgica este miércoles tras un deterioro clínico y nuevos cambios detectados en una tomografía. Con parálisis del lado izquierdo del cuerpo, somnolencia, desorientación y dificultades para hablar, Oliveras enfrenta su pelea más dura, aunque los médicos advierten que es "prematuro hablar de secuelas" y que "aún estamos en etapa crítica de observación".

El boxeo como vía de escape

La historia de Oliveras es un relato de superación que comenzó mucho antes de subirse a un ring profesional. A los 16 años, siendo "una nena" de apenas 50 kilos, vivió un infierno de violencia de género. "A los 14 me enamoré y fui mamá a los 15. Quise juntarme con esa persona porque yo quería tener una familia, y ahí empezó el infierno mismo. Me pegaba por cualquier cosa", recordaba. El punto de quiebre llegó cuando su pareja golpeó a su hijo. "Ahí dije: 'Basta, no quiero esta vida, prefiero estar muerta que seguir así'. Y decidí devolvérsela".