La historia del papa Francisco y San Lorenzo: de ser expulsado a recibir a los campeones de la Copa Libertadores

Lo cierto es que en 1998 fue Alfio "Coco" Basile a quien mucho no le simpatizaba estas visitas y les atribuía la mala suerte, entonces tomó la tajante decisión de no permitir su presencia dentro de los camerinos.

Todo se remonta al día de su debut ante Boca, por un partido del Clausura 98', cuando se encontraba dando la charla previa al duelo y apareció Francisco. "Cuando ya estamos por entrar, entra un cura. Estaba al lado mío (Fernando) Miele porque era mi presentación, sino no hay directivos conmigo antes de empezar un partido. Le digo '¿Quién es ese cura?' y me dice: 'Mirá, Coco, es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a saludar a los jugadores antes de cada partido '", recordó Basile.

Luego, el Coco recordó entre risas: "'Le digo: ¿este tipo viene siempre? Y para qué me vienen a buscar a mí, no le ganan a nadie. Sacá a este tipo que es mufa. Echalo ya, no quiero ver ningún cura en el vestuario . No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores'", manifestó.

"Aparte estaban perdiendo todos los partidos, sino no me hubieran ido a buscar a mí. Entonces va Miele y le dice: 'Mirá hay un técnico nuevo y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir'. En abril del año pasado (2014), estando en un restaurant, aparece Miele y me dice: '¿Viste quién es el Papa?' Y le digo 'cómo no voy a saber quién es el Papa, salió en todos lados', y me contesta 'ese es Bergoglio, el que echaste vos del vestuario'. Una cosa increíble", sentenció el exDT de la Selección Argentina.

El día que el Papa Francisco recibió a los campeones de la Copa Libertadores

“Siempre me gustó jugar al fútbol, daba igual que no fuera muy bueno. En Buenos Aires, a los que eran como yo los llamaban ‘pata dura’. Algo así como tener dos pies izquierdos”, se describía el papa Francisco su pasión por el fútbol, en su autobiografía ‘Esperanza’ (2025), escrita a partir de conversaciones con el periodista italiano Carlo Musso.

Fanático de San Lorenzo, en su primer año como máximo representante de la Iglesia se dio el milagro de que los Cuervos por fin salieran campeones de la Copa Libertadores.

Matías Lammens, presidente del club entre 2012 y 2019, viajó al Vaticano junto a una delegación azulgrana que le llevó el trofeo y el arquero mendocino Sebastián Torrico le “llevó los guantes y el papa no podía creerlo”.

“Recuerdo que mientras lo esperábamos, le pregunté a uno de sus custodios si miraba los partidos y me dijeron que no por la diferencia horaria, pero sí para saber el resultado de la final se levantó cerca de las 4 de la mañana”, expresó en 2024 el exdirigente en diálogo con EFE.

La pasión del Papa por San Lorenzo lo convirtió en uno de sus más seguidores y su hincha más emblemático.