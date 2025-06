La emotiva historia detrás del hincha de Boca inmortalizado en un trapo

El video se hizo viral en las redes sociales, gracias al testimonio del Canal de Boca en X. Allí, un fanático del Xeneize contó detalles sobre un trapo que se pudo observar ante Benfica y Bayern Munich , y los motivos que lo llevaron a Estados Unidos. "Este viaje fue un regalo que me hizo mi hijo, que hoy no lo tengo más . Falleció el 14 de abril. Él había sacado el pasaje con las seis entradas para los tres partidos", comenzó contando el hincha.

Luego, agregó: " Era el sueño de él haber podido venir acá conmigo y con un par de amigos más. Amaba a Boca con toda su alma. No se perdía ningún partido. Su lugar era la Norte Baja".

Finalmente aseguró: "Es muy triste el momento que estamos viviendo, tanto yo como la mamá y la hermana que quedaron en Buenos Aires. Pero bueno, yo se lo prometí que le iba a cumplir el sueño que él tenía de que yo esté acá. Me duele muchísimo no poder tenerlo a él. Pero bueno, sé que desde arriba nos está alentando y estoy seguro que no se sigue perdiendo ningún partido de Boca".