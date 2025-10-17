17 de octubre de 2025 - 20:22

Independiente Rivadavia enfrenta a Banfield en el Gargantini: hora, TV, formaciones

Independiente Rivadavia se mide con Banfield este sábado desde las 15:45 horas, por la fecha 13 de la Liga Profesional.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el marco de la fecha 13 de la Zona A de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia recibe en el Estadio Bautista Gargantini a Banfield. Será un duelo clave para intentar prenderse a la pelea por la clasificación a los octavos de final del Clausura.

Por Nicolás Salas

El elenco Azul está con la cabeza puesta en el choque ante River Plate del próximo viernes por la noche, por las semifinales de la Copa Argentina. Sin embargo, no puede descuidar el torneo doméstico, donde se encuentra en la lucha por no perder pisada respecto a la clasificación a las Copas y a los playoffs.

Debido a eso, el choque ante el Taladro resulta clave para dichas aspiraciones. Ganar es la única opción para un equipo que viene de capa caída, producto de cinco encuentros consecutivos sin conocer el triunfo. La derrota ante Lanús, y los cuatro empates seguidos obligan a la Lepra a revertir la imagen delante de su gente.

En la última presentación, también en la Catedral, el Azul igualó 0 a 0 con Godoy Cruz en el clásico de la provincia. Allí, el cuadro de Alfredo Berti sufrió las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa, que no estarán disponibles este sábado. En sus lugares podrían ingresar Mauricio Cardillo y Nicolás Retamar.

Por su parte, el Taladro tampoco viene bien. Tres derrotas en cuatro partidos jugados y tan sólo 1 gol a favor en ese período preocupan en el Sur de Buenos Aires. Además, el descenso por tabla Anual acecha de cerca, y la victoria es totalmente necesaria para empezar a despegarse. Desde lo futbolístico, el DT Pedro Troglio planea patear el tablero con el ingreso del arquero suplente, Diego Romero.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Banfield:

Independiente: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Nicolás Retamar. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Diego Romero; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 15.45

TV: ESPN Premium

