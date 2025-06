Hockey Césped: Club Alemán y Los Tordos son los monarcas

Club Alemán se quedó con un hombre menos a los 10' del segundo cuarto (se fue a duchar Ignacio Moreno), pero a pesar de la pérdida, por momentos no se notó que a los Albos les faltara un componente.

Los goles de los Albos fueron de Toti Coria a los 7'30'' del segundo cuarto y Totó Munafó que anotó en el cuarto cuarto a los 10'. El tanto amarillo nació del stick de Martín Fernández a los 11.30'' del cuarto cuarto, en el cuarto córner corto de los Canarios..

Bandeira.jpg Los Imparables festejan con la bandera tricolor del club una copa más y van. Valentín Kark

Las chicas de Los Tordos campeonas

Los Tordos venció a Regatas-Andino con solitario gol de Amparo Correa Llano y se puso la corona número 20 de títulos oficiales en su rica historia de campeonatos, que se inició por allá en 1971.

El primer cuarto estuvo muy parejo. En el arranque las azules salieron con todo, pero poco a poco, Los Tordos enfrío la situación y al promediar esta fracción las torditas obtuvieron el primer corto del partido, pero no lo aprovecharon. Sobre el final "Regatas-Andino tuvo su jugada de penalty córner, pero tampoco supo sacarle brillo.

En el segundo cuarto, cuando iban 6 minutos de juego y un córner corto de Los Tordos cambió el rumbo del partido y la historia: Amparo Correa Llano canjeó la "Kookaburra" por gol y la mitad del estadio de parque San Vicente explotó de alegría. Gol y a otra cosa.

Después del tanto, las de camiseta rayada se agigantaron y se fueron a buscar el segundo gol, pero no lo encontraron.

final damas dos.jpg Son 25 campeonatos de Los Tordos, 20 oficiales y 5 Copas de Honor Valentín Kark

El tercer cuarto fue el más claro para Los Tordos, que metió al elenco fusionado sobre el arco custodiado por Rosario Martínez. La arquera estuvo excelente para neutralizar dos bochas que en otro partido eran goles cantados: una de Amparo Correa Llano y otra de Amparo González Casale. En ambas, la golera de las azules sacó aplausos por parte de su parcialidad.

El último cuarto tuvo mucho intenso, sobre todo en la última parte. Por un lado, Los Tordos intentó cerrar el partido con otro gol; y por el lado de Regatas buscó empatar, para forzar los penales australianos.

Las eternas buscaron el córner corto y lo conquistaron casi a cuatro minutos del final, pero no lo pudieron canjear por gol. Ya en los descuentos, el DT Marcos Sánchez sacó a su arquera y sumó otra jugadora de campo, pero no se pudo. Los Tordos esperó cerrado y que los minutos pasaran. Así llegó el final y las orientadas por Franco Medici Franco saltaron de alegría y dieron la vuelta de las mejores, tras conquistar un campeonato que no obtenían hace rato y agregaron una estrella a su rica historia de campeonatos que empezó por allá en 1971.