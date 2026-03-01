Godoy Cruz empata sin goles ante Madryn en el Gambarte

Volver a festejar, volver a sonreír: esa es la misión de Godoy Cruz Antonio Tomba. Sin embargo, por ahora no logra conseguirlo. El Tomba iguala sin goles frente a Deportivo Madryn al término de los primeros 45 minutos, en el estadio Feliciano Gambarte, por la tercera fecha del torneo de Primera Nacional.

El equipo dirigido por Mariano Toedtle llegó con claridad en apenas un par de ocasiones, aunque sin exigir demasiado a Bonnin. Más allá de esas aproximaciones, le faltó precisión y lucidez para romper la última línea del Aurinegro, que se mostró ordenado en defensa y apostó al contragolpe. En ese plan, la visita tuvo una sola oportunidad, pero tampoco logró generar verdadero peligro.

image Godoy Cruz vs Deportivo Madryn Prensa Godoy Cruz Con tres variantes en el inicio Con tres variantes en el once inicial, el Expreso salió decidido a buscar un triunfo que se le niega desde su regreso al Gambarte. Si bien manejó la posesión durante varios pasajes del primer tiempo, careció de profundidad y sorpresa en los metros finales. Solo en los primeros minutos mostró mayor intensidad e intención ofensiva; luego fue perdiendo ritmo y se diluyó en intentos aislados.

Los hinchas muy molestos El cierre de la etapa inicial estuvo marcado por la reprobación del público. La silbatina general cuando el equipo se retiró al vestuario ensordeció el Gambarte, mientras desde la popular bajó el cántico cargado de advertencia: “Jugadores, jugadores, no se lo decimos más; si no ganan esta tarde, qué quilombo se va a armar”.

Segundo Tiempo 14 minutos. Ulariaga nuevamente remató desde afuera del área y exigió al arquero Bonnin que envió el balón al corner.

3 minutos: Ulariaga recibió un balón cerca de la medialuna y sacó un zurdazo y la pelota apenas se fue por encima del travesaño .Avisó el Tomba. image Juan Morán fue reemplazado en el complemento, ya que se fue al descanso amonestado y estuvo al borde la expulsión. En su lugar ingresó Agustin Valverde. Prensa Godoy Cruz Primer tiempo 28 minutos contragolpe: En la jugada más clara, Pino recibió la pelota en el ingreso al área por el centro, con posibilidad de rematar al arco, pero intentó habilitar a Ulariaga y falló en la entrega 17 minutos amonestado Juan Morán en Godoy Cruz 9 minutos; centro de Pozzo para Pino quien cabeceó solo y el balón se fue apenas desviado cerca del primer palo de Bonnin. Las formaciones Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría,Juan Morán; Juan Andrada, Vicente Poggi, Santiago Martínez, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino. DT: Mariano Toedtli. Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Yvo Calleros, Federico Recalde, Mauricio Cuero, Nicolás Barrientos; Nazareno Solís, Luis Silba. DT: Cristian Díaz. Estadio: Feliciano Gambarte Arbitro: Maximiliano Macheroni Godoy Cruz vs Deportivo Madryn Embed