Gimnasia de Mendoza empató sin goles y no pudo alcanzar la cima

Gimnasia de Mendoza se mostró ordenado y sin falencias ante San Telmo , pero no pudo generar demasiado de mitad de cancha para adelante. De esa forma, empató 0 a 0 y obtuvo un punto inteligente para seguir prendido a la pelea, pero que no le alcanzó para retomar la cima de la Primera Nacional .

El Lobo salió a jugar el partido con el plan bien claro: mantener las líneas juntas, cortarle los caminos al local para que no crezca con el control de la pelota, y presionar alto , cuando se pueda, con el objetivo de forzar al error.

La búsqueda le dio frutos a los de Medrán, que atrevesaron los 45 minutos iniciales sin demasiados sobresaltos. El elenco de Isla Maciel no estuvo cómodo con el esférico y sólo se aproximó a Rigamonti con un remate lejano y débil del volante central Yangali.

San Telmo - Gimnasia San Telmo - Gimnasia de Mendoza, por la Primera Nacional GyE

Sin muchas posibilidades para generar peligro en base al juego colectivo, San Telmo sólo avisó a los 18’ con un remate de media distancia de Porto Lapegüe que se fue apenas desviado, y sobre el cierre cuando Larthirigoyen tuvo la suya tras un centro con rosca, pero Rigamonti apareció para repeler el peligro.

La visita tampoco se desesperó para buscar la victoria, entendiendo que no debía regalar espacios en campo propio. Así pasaron los minutos, con un Blanquinegro inteligente, prolijo y ordenado que se llevó de la Isla Maciel un punto que le sirve para no perderle pisada a su homónimo jujeño, pero que no alcanzó para recuperar la cima de la Zona B.

Formaciones de San Telmo - Gimnasia de Mendoza:

San Telmo (0): Agustín Rufinetti; Gonzalo Dell Aquila, Leonel Pollacchi, Nicolás Morro, Agustín Ojeda; Jerónimo Porto, Facundo Tello, Juan Yangali, Facundo Aguirre; Sebastián Cocimano, Juan Cruz Zurbriggen. DT: César Monasterio.

Gimnasia (0): César Rigamonti; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Imanol González, Matías Recalde; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni; Jeremías Rodríguez Puch; Gastón Espósito, Nicolás Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán.

Datos del partido:

Estadio: Dr. Osvaldo Francisco Baletto

Árbitro: Pablo Giménez

Cambios: ST: 10’ Brian Andrada y Luciano Cingolani x Espósito y Rodríguez Puch (G), 17’ Renzo Uriburu x Tello (ST), 25’ Martiniano Compagnucci x Zurbriggen (ST), 26’ Nicolás Servetto x Ferreyra (G), 33’ Mario Galeano y Fermín Antonini x Lencioni, Muñoz (ST), 42’ Iñaki Larthirigoyen y Marcos Astina x Aguirre y Porto Lapegüe (ST)

Minuto a minuto y estadísticas: