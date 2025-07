Franco Colapinto expresó su profundo dolor tras no poder largar en Silverstone: "no tengo ni idea..."

Lando Norris ganó el GP de Gran Bretaña y Franco Colapinto no pudo correr por problemas en su Alpine

Lo cierto es que el corredor argentino iba a largar desde el pit lane luego de que los mecánicos de Alpine repusieran diversas piezas de la unidad de potencia, lo que da a entender que alguna de ellas no se amoldaron bien al coche. A raíz de esto, el pilarense tuvo que abandonar y habló luego de la carrera.

Embed ¡COLAPINTO TUVO QUE ABANDONAR! Franco tuvo problemas con su Alpine, no pudo largar y tuvieron que retirar su coche.



#BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/AHSP6s5w8e — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2025

Se conoció lo que dijo Franco Colapinto tras no correr el GP de Gran Bretaña

La jornada de domingo en el Circuito de Silverstone significó un gran golpe para Colapinto, quien habló en conferencia de prensa: “La verdad que no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando, así que a trabajar para la próxima, para que no vuelva a suceder, y enfocarse en lo que viene. Un poco de reset y a volver mejor”.